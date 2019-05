Pozsony: még egy döntés kell a "himnusztörvény" ügyében

2019. május 10. 15:14

Az államfő vétóját felülírva, a pozsonyi parlament ismét jóváhagyta pénteken az állami jelképekre vonatkozó törvényt. A "himnusztörvény" néven ismertté vált jogszabálynak a himnusz éneklésére vonatkozó része ezt követően gyorsított eljárásban kerülhet módosításra.

A parlament által először március végén jóváhagyott jogszabályt - amelynek egy része nyilvános rendezvényeken arra az esetre korlátozta volna a külföldi országok himnuszának előadását, amikor az érintett ország hivatalos küldöttsége is jelen van helyszínen - áprilisban megvétózta Andrej Kiska, szlovák államfő több politikai párt, köztük a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a törvényt előterjesztő Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kérése alapján.



Mivel a törvénymódosítást - amelynek csak néhány szavas része rendelkezik a himnuszról - mint egészet vétózta meg a megbízatási ideje végéhez közeledő és saját párt alapítását bejelentő Kiska, azt a törvényhozásnak csak teljes egészében elvetni vagy teljes egészében jóváhagyni volt lehetősége.



A jogszabály márciusban a most pénteken kezdődő szlovákiai jégkorong világbajnokság, illetve a válogatott mezeinek dizájnja kapcsán került terítékre. Ezt az előterjesztő SNS szerint az tette indokolttá, hogy a szlovák csapat - a sokévi bevált gyakorlattal szakítva - olyan mezeket kapott, amelyeken a szlovák címer nem eredeti formájában, hanem csak stilizálva - a hármas halmot három hokiütővel helyettesítve - kapott helyet.



Andrej Danko, a szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártja, az SNS elnöke - miután a törvény a himnusz éneklésére vonatkozó része széleskörű tiltakozást váltott ki - áprilisban bejelentette: megegyezés született a koalícióban arról, hogy megoldják a törvényből adódó problémát, úgy hogy mindenki elégedett legyen és semmi se zavarja a szlovák-magyar kapcsolatokat.



Bár a "megoldás" részleteit nem ismertette a kormánykoalíció, az vélhetően a törvény ismételt jóváhagyását, majd annak utólagos módosítását jelenti. Ez a módosítás a kormánykoalíció legkisebb pártjának, a Most-Híd vegyes pártnak az ígérete szerint orvosolni fogja a himnusz éneklését korlátozó passzust.



Ezt a módosítást a jogszabályt márciusban vélhetően gondatlanságból megszavazó Most-Híd készül beterjeszteni, s arról a kormány ajánlása szerint, gyorsított eljárásban döntenek majd.



Az állami jelképekre vonatkozó szlovák törvény megváltoztatása céljával a Magyar Közösség Pártja áprilisban aláírásgyűjtésbe kezdett. Petíciójukkal azonban nem csak a törvény azt a részét akarják megszűnteni, amely korlátozza a himnusz éneklését, hanem a jogszabály teljes megváltoztatását célozzák, úgy, hogy lehetővé váljon a nemzeti szimbólumok, köztük a nemzeti zászlók korábban tiltott teljes körű szabad használata is.



