A magyar református egység napja Debrecenben

2019. május 10. 15:21

Egész napos rendezvénnyel ünneplik az egységes Magyar Református Egyház megalakulásának 10. évfordulóját május 18-án, jövő szombaton Debrecenben.

A magyar református egység napjának eseményeit ismertető pénteki, debreceni sajtótájékoztatón Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke emlékeztetett: a trianoni békediktátum a református egyháznak is nagy veszteségeket okozott, az anyaországtól elszakadt egyházrészek ugyanakkor hitben és tanításban soha nem távolodtak el egymástól.



Felidézte: a Kárpát-medencei magyar református egyház külső egységének megteremtésére folyamatos volt az igény. Ennek a szándéknak az eredményeként a debreceni Nagytemplomban tíz évvel ezelőtt, 2009. május 22-én megtartott alkotmányozó zsinaton ünnepélyesen kimondták az egységes - a magyarországi egyházkerületek és a határon túli magyar részegyházak összefogásával létrejött - Magyar Református Egyház megalakulását.



Az egység helyreállításánál közös nevező volt, hogy a magyar reformátusság Isten igéje alapján a heidelbergi kátét és II. helvét hitvallást elfogadva folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét - fogalmazott a püspök.



Az elmúlt tíz évről szólva elmondta: a részegyházak, zsinatok között élő kapcsolatok alakultak ki a többi között oktatási, nevelési és szociális területen, bevonva az együttműködésbe a határon túli gyülekezeteket is.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere hangsúlyozta: a református egyház mélyen elkötelezett a nemzet ügye mellett. Hozzátette: a református egység napja a nemzet egységét is szimbolizálja.



A magyar református egyházat olyan abroncsnak nevezte, amely összefogja a Kárpát-medencei magyarságot. A polgármester szerint a jubileum fontos üzenete a világnak, hogy a magyarságot adminisztratív eszközökkel nem lehet megosztani, a vallási, lelki, szellemi kötelékek olyan erősek, hogy a következő évszázadokban is képesek egyben tartani a magyar közösséget a Kárpát-medencében.



Szólláth Tibor (Fidesz-KDNP), Hajdúnánás polgármestere, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke közölte: a kamara a magyarok kenyere programmal csatlakozik az ünnepséghez. Az összegyűjtött búzából készülnek majd az úrvacsorai kenyerek, amelyekből a hatvanöt Kárpát-medencei egyházmegye esperesei azoknak is visznek "haza", akik nem tudnak jelen lenni a debreceni ünnepségen.



A magyar református egység napját megelőzően, jövő pénteken a református kollégium belső udvarában az élő egység szimbólumaként elültetnek egy tölgyfát, amelynek táptalajához mind a hatvanöt részegyház hoz otthonról termőföldet. Ezt követően a Nagytemplomban tartja ünnepi ülését a Magyar Református Egyház Zsinata.



Május 18-án valamennyi program az úrvacsorával egybekötött nagytemplomi ünnepi istentisztelet köré szerveződik. A belvárosban több helyszínen várják majd az érdeklődőket a többi között családi és gyerekprogramokkal, játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, bábszínházi előadással. Fellépnek ifjúsági zenekarok, a Kossuth téren pedig a Debreceni Népi Együttes és a Bürkös zenekar közreműködésével táncház várja a közönséget.

MTI