Szombaton fátyolfelhők sodródnak be nyugatról

2019. május 10. 19:54

A Skandináv-félszigettől egészen Görögországig nagy kiterjedésű okklúziós front húzódik. Összefüggő felhőrendszere mentén erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé fordul elő eső, zápor. Ettől kissé keletebbre is frontrendszer húzódik hasonló időjárási eseményekkel. Szárazföldünk középső részein markáns front jelenleg nincs. Reggelente helyenként párássá, ködössé válik a levegő, ezt követően gomolyfelhős, napos az idő, szórványosan azonban záporeső is kialakul. Hűvös légtömeg található kontinensünk nagy része felett, így a maximumok kissé elmaradnak az ilyenkor megszokottól. A középső részeken általában 12 és 19 fok közé melegszik fel a levegő, az Ibériai-félszigeten van ettől kissé melegebb, a déli csücskén 25 és 28 fok közötti értékeket is mérnek. Szokatlanul meleg van Oroszországban, illetve a Kelet-európai-síkság térségében, itt 30 fok feletti csúcshőmérsékletekkel is találkozhatunk. Szombat estig a Kárpát-medence fölé kissé enyhébb légtömegek érkeznek dél, délnyugat felől, így az ország nagy részén 20 fok felett alakul a maximum-hőmérséklet.

A gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, szombat délután azonban fátyolfelhők sodródnak be nyugatról, majd kora estétől már érzékelhető felhőzetnövekedés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka kevés felhő lesz az égen, helyenként pára-, illetve ködfoltok is képződhetnek. Pénteken délután szórványosan alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok is. Csapadékra legnagyobb esély a Dunántúlon, a Tisza vonala mentén, valamint az Északi-középhegységben van. Szombaton késő délutántól északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar, és a csapadéksáv estig hozzávetőleg a Duna vonaláig jut. Pénteken az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, az éjszakai mérséklődést követően szombaton már délnyugati, nyugati áramlás lesz a jellemző időnkénti élénkülésekkel. Szélerősödés zivatar környezetében is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok közt várható, a déli vidékeken lesz a melegebb.

MTI