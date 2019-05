Összeomolhatnak az amerikai–kínai tárgyalások

2019. május 11. 09:39

Bizonytalanná válhatnak az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások, ugyanis Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette a 200 milliárd dollárnyi kínai árura kivetett vámok emelését 10 százalékról 25 százalékra – hangzott el pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bő másfél héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter bizakodva nyilatkozott Pekingben az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások folytatásával kapcsolatban, ám néhány nappal ezelőtt mindez bizonytalanná vált, ugyanis Donald Trump amerikai elnök a kínai árukra vetett vámok növeléséről beszélt, melyet ma be is jelentett.

Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai elnök társaságában (Fotó: MTI/EPApool/Thomas Peter)

Lassan egy éve húzódik az ügy a két nagyhatalom között

Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense a műsorban elmondta, előre be volt jelentve, hogyha az amerikaiak nem tudják rávenni a kínaiakat az amerikai követelésekre, és nem történik előrelépés a tárgyalásokban, az adók emelése meg fog történni.

Ilyen követelések voltak az amerikai kereskedelmi hiány csökkenése Kínával szemben és a garanciavállalás Kína részéről arra, hogy a nyugati cégek technológiáját nem fogja átvenni. Az utóbbi egyrészt érthető Trump részéről, mert a kínaiak vettek már át technológiát korábban, másrészt elgondolkodtató, hiszen Amerika a Japánoktól nem sajnálta a tudást, amikor szövetségesek voltak.

Lassan egy éve húzódik az ügy a két nagyhatalom között. Az amerikaiak tavaly nyáron vetettek ki vámokat először a kínai cikkekre, majd decemberben megállapodott egymással a két ország egy „tűzszünetben”, emiatt azóta nem emelkedtek az adók.

Salát szerint a belpolitikai ügyek is közbeszólnak – Trump az elnökválasztásra készül, Hszi Csin-ping pedig saját legitimációjának megőrzésére koncentrál –, de a kereskedelmet illetően biztosan születik majd megállapodás a két állam között, arra viszont számítani kell, hogy a következő évtizedeket az amerikai–kínai vetélkedés határozza meg világ szinten.

Az Amerikába irányuló kínai tőkeáramlás 80 százalékkal esett vissza tavaly

Minden üzletembernek az az érdeke, hogy a pénz forgásban legyen, ennek értelmében tőzsdék már akkor estek az Egyesül Államokban és Ázsiában is, amikor még csak szó volt a vámok újabb emeléséről. A gazdasági elemzők sem fogadják pozitívan a tárgyalások megrekedését, de a szakértő szerint az amerikai elnök minden egyes döntését amúgy is nagyon kemény kritikával illetik.

A tárgyalások egy része a kereskedelmi megállapodás létrejötte utáni időszakra vonatkozik, konkrétan a vámok lebontásának idejéről szól, amiben nehéz kompromisszumot kötni, hiszen egy ilyen „művelet” időt vesz igénybe.

Kínának a vámokból ugyan hátránya származik, de nem nagymértékű, amely főleg az exportot érinti, hiszen az amerikai import így csökken. Érdekesség, hogy az Amerikába irányuló kínai tőkeáramlás tavaly 80 százalékkal visszaesett, amelynek nem a kereskedelmi háború az oka, hanem Donald Trump kiszámíthatatlansága – fejezte be elemzését Salát Gergely.

