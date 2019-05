Karácsony újra valótlanul nyilatkozott

2019. május 11. 09:41

Karácsony Gergely is megszavazta a Fővárosi Közgyűlés közbeszerzési bizottságának tagjaként azt az előterjesztést, amelynek nyomán az általa több alkalommal is szakszerűtlennek nevezett, közbeszerzésen nyertes RNBH Konzorcium végezheti a főváros patkányirtását – derül ki azokból a dokumentumokból, amelynek másolata eljutott a Magyar Nemzethez is.

A zuglói polgármester, a baloldal közös főpolgármester-jelöltje a kártevők ritkításával kapcsolatos panaszok miatt a patkányirtást kampánya egyik fő elemévé tette, ismételgetve, hogy az ügy kapcsán minden felelősség a fővárosé és Tarlós István főpolgármesteré. A mostani lebukása kapcsán Karácsony Gergely az ATV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy „az RNBH árajánlata miatt támogatta az előterjesztést”.

Szerinte ő és képviselőtársai jóhiszeműen jártak el a döntés megszavazásakor, hiszen a rendelkezésükre álló adatok alapján döntöttek. A főpolgármester-jelölt most is minden felelősséget a Fideszre és döntés-előkészítőkre hárított. A dokumentumból azonban az is kiderül, hogy a közbeszerzési bizottság szocialista elnöke, Trippon Norbert nemmel szavazott az ominózus előterjesztésre, tehát szemben politikai szövetségesével, a Párbeszéd zuglói polgármesterével.

Karácsony Gergelyről nem először derül ki, hogy olyan önkormányzati döntéseket bírál, amelyeket korábban maga is javasolt vagy támogatott. A milliárdos veszteséget okozó zuglói parkolást az ő nevén terjesztették a képviselő-testület elé, majd pedig tartózkodott annak elfogadásakor, pedig az általa most bírált rendeletet korábban akár meg is vétózhatta vagy nemmel is szavazhatott volna. Hasonlóan hamisnak bizonyult az a kijelentése is, hogy több fát ültetett a XIV. kerületben, mint a fővárosi önkormányzat.

magyarnemzet.hu