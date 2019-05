Tarlós István: Visszás, hogy Karácsony vizsgálja ki a parkolási szerződés jogszerűségét

2019. május 13. 15:58

Tarlós István főpolgármester szerint visszás, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármester vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg és most ők mondtak fel.

Tarlós István hétfőn az MTI-nek azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a XIV. kerületi képviselő-testület úgy döntött, a zuglói önkormányzat felmondja a parkolást üzemeltető cégekkel a szerződést és egy tényfeltáró munkacsoporttal vizsgálja felül a parkolási rendszer működését. Azzal kapcsolatban, hogy a XIV. kerületi képviselő-testület Karácsony Gergely indítványára úgy döntött, hogy a fővárosra és a többi budapesti kerületre is kiterjesztik a vizsgálatot, Tarlós István közölte: „nem áll össze a történet”.

Mint mondta, Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármester korábban azt nyilatkozta élő tévéadásban, hogy tudja, ez a szerződés „egy piszkos alku eredménye”. Akkor azt is elismerte, hogy a kerületi parkolási rendszer üzemeltetése veszteséges, és közölte: azért volt kénytelen mégis aláírni a szerződést, mert az egész testület szembement vele. „Ha ez így volt, akkor hogy az ördögbe lehet, hogy azok vizsgálják ki ezt a szerződést, akik kötötték” – vetette fel Tarlós István.

A főpolgármester kitárt arra is, hogy Karácsony Gergely polgármester korábban még azon „duzzogott”, hogy neki a főpolgármester nem a főnöke, így milyen alapon jelölne a főváros tagot a vizsgálatot lefolytatására létrehozandó testületbe. Most pedig – folytatta Tarlós István -, Zugló akar kijelölni bizottságot az összes többi kerületre és a fővárosra, ami azért is „érdekes”, mert a fővárosnak egyetlen egy parkolási üzemeletetési szerződése nincsen, mert az összeset a kerületek kötötték.

Kitért arra is, hogy később Karácsony Gergely azt mondta, szerinte mégis nyereséges ez a parkolási vállalkozás. Ha mégis nyereséges, ellentétben a költségvetési rendeletükben foglaltakkal, akkor miért kellett azonnali hatállyal felmondani a szerződést – tette fel a kérdést a főpolgármester. Az is kérdés, hogy milyen következményei lehetnek pénzügyileg és jogilag Zuglóra nézve a szerződés azonnali hatályú felmondásának – fűzte hozzá.

MTI