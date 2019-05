Újabb széllökések kísérik az esős napot

2019. május 14. 08:16

Kedden már a keleti országrészben is több lesz a felhő, és egyre többfelé elered az eső, záporeső. A Tiszántúlon is némileg visszaesik a hőmérséklet.

Túlnyomóan borult lesz az ég, de a keleti megyékben rövid időszakokra elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet. Továbbra is sokfelé alakul ki eső, zápor, a déli és keleti határszélen egy-egy zivatar is lehet. Sőt a magasabb hegycsúcsainkon átmenetileg havas eső is eshet. A csapadék zöme a délelőtti órákig érkezik – közölte az Országos Meteorológia Szolgálat honlapján.

Hozzátéve, hogy erős, a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet.

MTI