Magyarkanizsán a magyarországi Caritas szervezetek igazgatói

2019. május 14. 09:13

Vajdasági körútjuk során, a magyarországi egyházmegyei Caritas szervezetek igazgatóinak első állomása Magyarkanizsa község volt. Meglátogatták az új horgosi Bárka napközi otthont és annak felhasználóit, majd a magyarkanizsai Fészek napköziben tettek látogatást.

A Fészek napköziben jelenleg megközelítőleg 15, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkoznak minden hétköznap. Különböző foglalkozásokon keresztül bővítik a gyerekek tudását, amelynek a célja, hogy segítsék őket a szocializálódásban, a társadalmi normák elsajátítására ösztönzik őket, emellett a nevelők a tanulásban is segítséget nyújtanak nekik.

A látogatás alkalmával a napközi lakói is bemutatkoztak a Caritas delegációjának, elmesélték milyen körülmények között élnek otthon, és hogy milyen segítségek kapnak a Fészekben. Csikós László, a magyarkanizsai községi tanács szociális és egészségvédelmi kérdéssekkel megbízott tagja szerint ez a látogatás remek alkalom arra, hogy a Caritas szervezetével megerősítsék az eddigi együttműködést.

- Mi eddig tulajdonképpen a bácskai katolikus egyházmegye Caritas szervezetével működtünk együtt, és ennek köszönhetően végezzük Magyarkanizsán a betegápolási és a segítségnyújtási szolgáltatásokat az egész község területén. Ma 11 képviselő érkezett hozzánk és az együttműködésünk eredményeképpen bizakodunk egy új gépjármű beszerzésében, hiszen a Bárka napközi otthon jelenlegi járműve már 12 éves, és 300 ezer kilométert lefutott már, így ez az, amire jelenleg a legnagyobb szükségünk lenne – nyilatkozta Csikós László.

A Caritas szervezeteinek képviselői már nem először járják Vajdaságot. Jelenlegi látogatásuk során 10 helyszínen tartanak majd szemlét. Écsy Gábor, a magyarországi Katolikus Caritas igazgatója szerint ez valójában egy tanulmányút, ahol betekintést nyerhetnek a határon túl szociális intézmények munkájába is.

- A látogatásaink során nem csak az intézmények működését figyeljük meg, hanem arra is fókuszálunk, hogy ebbe hogyan is tudna a magyarországi Caritas bekapcsolódni. Emellett, hogy hogyan tudnánk segíteni a feladatok ellátásában, mivel segíthetünk a szociálisan nehezebb helyzetben élőknek. Nem először járunk Vajdaságban, 2017-ben indult el a Katolikus Caritas orvos missziója, valamint tegnap is szűrővizsgálatokat végeztünk Muzslyán és Dreán, ahol 138 felnőtt és 92 gyermek szűrését végezték el az orvosaink. Ez rendszeres a Lurkóházakban, emellett a szabadkai nagycsaládosokkal is kitűnő kapcsolatunk van, és rendszeresen járunk hozzájuk szűréseket végezni. Ezek elsősorban szemészeti, fogászati és mozgásszervi szűrővizsgálatok, és az utóbbi időben már nőgyógyászati szűréseket is végeztek az orvosaink. Ilyenkor segítséget nyújtunk a szemüvegek és talpbetétek beszerzésében is, hiszen a következő alkalommal ezeket névre szólóan ki is osztjuk nekik – mesélte az igazgató.

A magyarországi Caritas szervezet működésének elsődleges célja, hogy nemre, korra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat, betegeket a különböző akciók keretein belül, a szociális és egészségügy intézetek fenntartása útján a Délvidéken is.

Bartok Zsófia

