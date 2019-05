Mindszenty József bíboros utolsó napjaira emlékeztek Bécsben

2019. május 14. 09:20

A Pázmáneum szervezésében a bécsi Irgalmasrendi Kórházban tartottak megemlékezést Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 43. évfordulóján.

A megemlékezésen részt vett Perényi János, Magyarország bécsi nagykövete; Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke; ifj. Bertényi Iván, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, valamint hívők nagy csoportja. Közreműködött a Cantus Arcis kórus, Dombó Dániel vezetésével.

Varga János, a Pázmáneum rektora köszöntőjében felidézte Mindszenty József hercegprímás alakját és erényeit. Idézte az idei esztergomi emlékmise szónokának, Snell György segédpüspöknek szavait: „életszentsége a püspöki szolgálat hozta mérhetetlen szenvedésekben, megaláztatásokban teljesedett ki. Példakép ő mindnyájunknak: a hit, az önfegyelem, a másokért élő szeretet példája.” Emlékeztetett rá, hogy a hazáját elhagyni kényszerült főpásztort sokan tisztelik az osztrákok körében is. Az Irgalmasrendi Kórház aulájában, kiemelt helyen 2006 óta áll Mindszenty Rieger Tibor által készített szobra. Talapzatán a Franz König bíboros, bécsi érsek által mondott temetési búcsúbeszédben elhangzott szentírási idézet olvasható: „Defunctus adhuc loquitur”, azaz hite által még holta után is beszél (Zsid 11,4).

Varga János rektor beszéde után énekelte el a Cantus Arcis kórus Dombó Dániel Mindszenty József tiszteletére, erre az alkalomra írt, Ecce sacerdos magnus című alkotását.

A választási eredmény után kijelenthetjük, hogy Mindszenty József bíboros ma is fölöttünk tartja védelmező kezeit – mondta beszédében Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke. A főherceg kiemelte: úgy látszik, Isten mindig a megfelelő vezetőt küldi hazánk számára, amikor Magyarországnak kell megvédenie Európa kereszténységét.

„Ma Európában nincs még egy olyan nép, amely ilyen egyértelműen tesz tanúságot értékrendjéről – mondta, majd hozzátette: – egy olyan ország, amelyet ezer éve Szűz Máriának ajánlottak, és olyan közbenjárója van, mint Mindszenty József, mindig maga mellett tudhatja az egész mennyországot”.

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyar népnek, amelyet ezer éve Szűz Máriának ajánlottak, olyan közbenjárói vannak, mint a nemrég boldoggá avatott vértanú pap, Brenner János, vagy Mindszenty József, akinek boldoggáavatási eljárása döntő szakaszához érkezett. A Mindszenty Alapítvány elnöke beszédét a boldoggá avatásért mondott imával fejezte be.

Varga János házigazda, a Pázmáneum rektora kiemelte: Mindszenty József a Pázmáneumban talált otthonra, miután elhagyni kényszerült hazáját, alakját sokan ismerik és tisztelik az osztrákok körében is. Ezt követően felidézte Erdő Péter bíboros, prímás szavait, aki az idei Mindszenty-zarándoklat szentmiséjének végén, utalva Brenner János boldoggá avatására, valamint VI. Pál ősszel várható szentté avatására, így fogalmazott: „A szentek egymással is közösségben vannak, ők már tudják, mi Mindszenty József életének summája, és már imádkoznak a boldoggá avatásáért.” A megemlékezésen koszorút helyezett el a Mindszenty Alapítvány és a Pázmáneum mellett Perényi János nagykövet, valamint több ausztriai magyar szervezet is, köztük a Kaláka-Club részéről Karácsony Miklós rótta le tiszteletét a Mindszenty szobor előtt.

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után a Boldogasszony anyánk és a Himnusz eléneklésével zárult a rendezvény.

becsimagyarok.hu