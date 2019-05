A hétvégén több napsütés várható

2019. május 16. 15:47

A hétvégén több napsütés várható, de csapadékra is készülni kell. Ezzel együtt melegszik is az idő, a nappali maximumok jellemzően 20 fok felett alakulnak, vasárnap néhol akár 27 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.

Pénteken a hosszabb-rövidebb napos periódusok mellett helyenként lehet futó zápor, a keleti határ közelében esetleg zivatar is. A leghidegebb órákban 4-11 fok lesz. Napközben 17-24 fokig melegszik a levegő, nyugaton lesz a hűvösebb, északkeleten pedig a legmelegebb.

Szombaton is többórás napsütés várható, de helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Emellett megélénkül a légmozgás, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet 6-11, a maximumhőmérséklet 21-26 fok között várható.

Vasárnap is több órára kisüt a nap, de szórványosan záporeső, zivatar is lesz. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatar környezetében viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb hőmérséklet 22-27 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

MTI