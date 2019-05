A DK célja, hogy utolérje MSZP-t az EP-választáson?

2019. május 16. 21:04

Megjelent a Politico című brüsszeli lapban egy friss mandátumbecslés, mely szerint a Fidesz az európai parlamenti helyek kétharmadát szerezné meg, de bejutna az MSZP, a Jobbik és a DK is. A becslés egyben azt is jósolja, hogy sem az LMP, sem a Momentum, sem pedig a Mi Hazánk Mozgalom nem szerez képviselői helyet a május 26-i EP-választáson, és brüsszeli képviselet nélkül marad a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is.

Ha ez lesz a végeredmény, könnyen előfordulhat, hogy a Fidesz mandátumszáma kell majd az Európai Parlamentben kialakuló parlamenti többséghez, ehhez persze tudni kellene, ki kivel tervez szövetséget kötni a jövőben – ebben talán még nagyobb a bizonytalanság.

Azért is nehéz a jövőbe látni, mert jelen állás szerint az Európai Parlamentbe 72 olyan képviselő kerülhet be, akikről nem tudni, kihez csatlakoznának, illetve a radikálisnak mondott vagy bélyegzett politikusokból is majdnem ugyanennyien, 71-en lehetnek EP-képviselők.

Emellett fontos belpolitikai következményei is lehetnek a választásnak, amely akár az önkormányzati jelöltállításba is beleszólhat. A közelgő választásról szakértők beszélgettek az M1 Szemtől szembe című műsorában.

A kisebb részvétel kedvezhet a DK-nak

A Politico felmérése elég jól körvonalazza a jelenlegi magyar és az Európai Parlamenten belüli erőviszonyokat is – hangsúlyozta Galló Béla politológus, aki nem biztos benne, hogy az MSZP–Párbeszéd-lista eléri az előrejelzésben szereplő 3 mandátumot, viszont reálisnak tartja a Jobbik és a DK 2–2 EP-helyét.

Mint mondta, a felmérést erőteljesen befolyásolhatta az is, hogy a britek is szavaznak, hiszen az eddigi felmérések ezzel nem számolhattak.

Hogy miért a „patkánybotrányról” hírhedté vált MSZP áll a mandátumbecslés 2. helyén, Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója úgy gondolja: az MSZP váltópártként hosszú ideig kormányzott a rendszerváltást követően, és sok szavazó egyfajta tradícióként, korábbi szimpátiával az MSZP-re voksolhat.

A DK úgy gondolhatja – talán egy felmérés alapján –, hogy Gyurcsány felesége népszerűbb a pártelnöknél (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Demokratikus Koalícióról Törcsi úgy gondolja, meggyőződéses és elkötelezett szavazóbázissal rendelkezik, amelynek Gyurcsányék bármilyen üzenetet megfogalmazhatnak – akár az Európai Egyesült Államok eszméjét is, aminek nincs túl nagy támogatottsága Magyarországon –, a korábbi miniszterelnök által felépített „védjegy” hoz elegendő szavazót a bejutási küszöb megugrásához.

A tavalyi országgyűlési választásokon mértnél minden bizonnyal kisebb lesz a részvétel az EP-szavazásnál, ez pedig kedvez a DK-hoz hasonló kisebb pártoknak, hiszen nagyjából most is ugyanaz a mennyiségű szavazat érkezhet a pártra, mint egy éve – jegyezte meg.

Még a felesége is népszerűbb politikus, mint Gyurcsány

Arra a felvetésre, hogy Gyurcsány, mint márkanév miért nem jelenik meg a kampányban, Törcsi azt mondta: az általa képviselt „védjegy” némileg megkopott az évek során, ugyanakkor a DK esetében családi vállalkozásról van szó, ahol Dobrev Klára – aki korábban nem vállalt aktív politikai szerepet – előrébb lépett.

Ha a DK komolyan vehető párt, bizonyára végzett méréseket a kampányt megelőzően, ahol valószínűleg kiderült, hogy Gyurcsány Ferencné Dobrev Klára még a saját szavazóbázisuk körében is kedveltebb karakter Gyurcsány Ferencnél, aki a mai napig az egyik legelutasítottabb politikus Magyarországon – fogalmazott Törcsi, majd hozzátette: a DK a saját szavazói mellett megpróbálhat minél több baloldali voksot megszerezni, amivel elérheti az általuk régóta várt fordulatot, hogy a Demokratikus Koalíció legyen a baloldal vezető ereje.

A DK elnökének rendkívül negatív a „védjegye”

Galló Béla egyetértett abban, hogy a DK célja a választáson az MSZP utolérése lehet, hiszen Gyurcsány pártja csak ebből a táborból szerezhet reálisan új szavazókat. Gyurcsány Ferenc az összes MSZP-s politikusnál karakteresebben politizál, ami elbizonytalaníthatja a szocialista szavazókat – fogalmazott.

Az M1-en megszólaló szakértők szerint Gyurcsány napjaink legelutasítottabb magyar politikusa (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A papírforma szerint néhány évig tart a választópolgárok memóriája, utána elfelejtik azt a sok rosszat, amit egy adott politikus a nemzettel tett. Gyurcsány ugyanakkor kivétel ez alól, hiszen rendkívül negatív „védjegy”, és ha valaki Magyarországon a rossz politikusra asszociál, egyből a DK elnöke juthat az eszébe – reagált Törcsi Péter.

hirado.hu - M1