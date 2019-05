Ficót életveszélyesen megfenyegették

2019. május 17. 09:15

Azok az indokok, amelyek miatt meghosszabbították Robert Fico (Smer-SD) volt kormányfő személyi védelmét, továbbra is érvényesek, erősítette meg csütörtökön Anton Hrnko (SNS), a parlament védelmi bizottságának elnöke azután, hogy Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter és a köztisztviselők védelmét szolgáló hivatal (ÚOÚČ) igazgatója ismertette a bizottság tagjaival ezeket a bizonyos indokokat.

Hrnko a bizottság ülése után leszögezte, hogy komoly indokokról van szó. Állítása szerint a kormányfő több fenyegetést is kapott, Szlovákiából és külföldről egyaránt. Hozzátette: néhány személyt már sikerült azonosítani. Fico személyi védelmének indokoltságát havi rendszerességgel megvizsgálják. Komoly oka van annak, hogy Fico képviselő továbbra is a köztisztviselők védelmét ellátó hivatal védelme alatt álljon.

Halálosan megfenyegették, néhány tettest azonosítottunk, és megállapítottuk, hogy képesek be is váltani a fenyegetésüket. A rokonait, az anyját, a feleségét is megfenyegették – magyarázta Hrnko.



Saková szerint rendszeresen értékelik ezeket az okokat. „Havi rendszerességgel jelentést kapok a köztisztviselők védelmét szolgáló hivatal igazgatójától, ennek alapján továbbra is védelmet kap a volt miniszterelnök”– mondta.

Rámutatott, hogy minden egyes fenyegetést meg kell vizsgálni. Azt nem pontosította, milyen fenyegetésekről van szó, és nem nevezte meg az országokat sem, ahonnan érkeztek. Elmondta, a hivatal a rendőrséggel közösen vizsgálja az ilyen ügyeket, valamint a számítógépes bűnözés szakértőivel és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséggel (NAKA) is együttműködik.

Grendel Gábor (OĽaNO), a bizottság tagja nem nyilatkozott arról, indokolt-e Fico személyi védelme, mivel nem volt lehetőségük megvizsgálni azokat a dokumentumokat, amelyekre a hivatal igazgatója hivatkozott.

„Arra kell támaszkodnunk, hogy az okok relevánsak, vagy olyanok, amilyennek a hivatal értékeli őket”– szögezte le.



Rámutatott azonban, hogy a Fico nem mindig a személyi védelem előírásainak megfelelően viselkedett. Azzal érvelt, hogy bizonyos helyzetekben ő maga vezette az autóját, biztonsági őr nem volt mellette. Közölte, voltak napok, amikor a biztonsági őrök nem jelentették a hivatal központjának az útvonalat és az úti célt. Azt nem árulta el, honnan származnak ezek az információk, de azt mondta, a hivatal igazgatója nem cáfolta az értesüléseket.

Ľubomír Galko (SaS) bizottsági tag nincs meggyőződve arról, hogy valóban lenne ok Fico személyi védelmére. Úgy fogalmazott, maguk az okok komolynak tűnnek, de úgy véli, a megtett intézkedések nem megfelelőek. Kifogásolta azt is, hogy nem volt idő elmagyarázni a helyzetet.

„Nem veszik a fáradságot, hogy érthetően elmagyarázzák, miért van Robert Ficónak testőre. Ha az okok megalapozottak lennének, megmondanák”– mondta.



