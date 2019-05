Akadályozzák a románok a sepsiszentgyörgyi Vártemplom felújítását

2019. május 17. 09:23

Várhatóan kénytelen lesz saját forrásokból és magyar kormánytámogatásból felújítani a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a Vártemplomot, mert a bukaresti hatóságok abszurd módon megakadályozzák a célra megpályázott uniós pénzek lehívását. Igazságügyi eszközökkel próbálják fékezni a román hatóságok a sepsiszentgyörgyi Vártemplom felújítását. Hiába nyert a református egyház magas pontszámmal uniós pályázatot a város legfontosabb műemlék épületegyüttesének felújítására, egy bukaresti testület elutasította a pályázatot, arra hivatkozva, hogy az épületegyütteshez tartozó harangozói lakást nem lehet uniós forrásokból felújítani.

A református egyház hiába jelezte, hogy önrészként vállalják az adott épület felújítását, azt is elutasították. Az egyház pert indított és alapfokon nyert, viszont a fellebbezés tárgyalásának időpontját két év múlva, 2021. március 12-re tűzték ki, mutatott rá csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint ez egy abszurd döntés, hiszen az európai uniós pályázatokat még a jelenlegi költségvetési ciklusban, azaz 2020-ig el kell bírálni. „Ennek az az üzenete, hogy akkor adunk majd igazat nektek, amikor az igazatokkal nem lesz, amit kezdjetek” – jelentette ki az elöljáró.



Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a Vártemplom műemlék épületének kapcsán is beigazolódott, amit az elmúlt években sokszor hangsúlyoztak, hogy a román államigazgatást a fejetlenség és túlzott bürokrácia jellemzi. Hozzátette: a forgatókönyv az, hogy megpróbálják a fellebbezés időpontját előbbre hozatni, viszont ha ez nem történik meg, akkor elkezdik a Vártemplom felújítási munkálatait önkormányzati forrásokból és magyar kormánytámogatásból.

Bucsi Zsolt református lelkész érdeklődésünkre elmondta: a vártemplom, a várfal, a torony és a ravatalozó külső és belső felújítása 1,5 millió euróba kerül. A református közösség saját forrásból már 200 000 lejt költött a múlt év végén kezdődött, pályázatot megelőző régészeti feltárásokra, illetve különböző hatósági engedélyek beszerzésére.



Hegedűs Csilla műemlékvédelmi szakember, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón rámutatott: uniós alapokból eddig 168 millió eurót költöttek erdélyi magyar műemlékekre – templomokra, iskolákra, kastélyokra és kúriákra –, ennyi pénzt Románia soha nem költött magyar műemlékek felújítására. Ezekre többnyire önkormányzatok és egyházak pályáztak, és bebizonyították, hogy jobb gazdái az épített örökségnek, mert „ez számunkra nem csak rom és fal, hanem ezer éves ittlétünk kézzel fogható emlékei”.

Hegedűs Csilla a sepsiszentgyörgyi Vártemplom pályázata ügyben két év múlva kiírt bírósági tárgyalási határidejére utalva kifejtette: iszonyú a félremagyarázás, amit ki tudnak találni, hogy ne támogassák a magyar műemlékek felújítását. Hasonló a bürokrácia is, hiszen például a református egyház pályázatához kérték az egyház az alapító okiratát is. Rámutatott, hogy az országban Erdély területén van a legtöbb műemlék épület és itt lenne igény több támogatásra, miközben a Kárpátokon túl még el sem használták a műemlékvédelemre költhető összegeket.



A műemlékvédelmi szakember szerint a romániai régiók között nincsenek ésszerűen elosztva a pályázati pénzek, hiszen azokat az szerint kellene elosztani, hogy az adott régióban hány műemlék épület van és azok milyen állapotban vannak. Hegedűs emlékeztetett, hogy az uniós pénzek hatékonyabb lehívása érdekében Kelemen Hunor szövetségi elnök nemrégiben levelet küldött Viorica Dăncilă miniszterelnöknek, amelyben kérte, hogy a különböző pályázati fejezeteknél el nem költött mintegy 2 milliárd eurót csoportosítsák át és osszák szét a megyei önkormányzatok között, így hozzávetőleg 50 millió euró jutna minden megyébe, ami rengetek út, híd és műemlék felújítását tenné lehetővé. Az RMDSZ EP-képviselőjelöltje szerint az a feladat, hogy leültessék a román kormányt az Európai Bizottsággal és egyezzenek ki abban, hogy Románia az Európai Bizottság kritériumrendszere mellé nem kérjen további rengeteg kritériumot a pályázatokhoz, és ki kell harcolni azt is, hogy az uniós támogatások ne csökkenjenek.

