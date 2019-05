Megszűnt az ukrán kormánykoalíció

2019. május 17. 11:08

A kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front pénteken bejelentette, hogy kilép a kormányzó koalícióból; az új koalíció megalakulására 30 nap áll rendelkezésre, és ez idő alatt nem oszlatható fel a parlament.

Makszim Burbak, a Népi Front frakcióvezetője a plenáris ülésen jelentette be képviselőcsoportja kilépését a koalícióból. Felszólította a frakciókat, hogy mihamarabb kezdjenek konzultációkat az új koalíciós többség megalakításáról.



A Népi Front lépését az előzte meg, hogy csütörtökön a parlament május 20-ára tette Volodimir Zelenszkij megválasztott elnök beiktatását. Ezzel lehetősége nyílt Zelenszkijnek arra, hogy még az október 27-én esedékes parlamenti választás előtt feloszlassa a törvényhozást, és előrehozott választást írjon ki.



Zelenszkij tanácsadója, Dmitro Razumkov egy tévényilatkozatában ki is jelentette, hogy az új elnök fel fogja oszlatni a parlamentet.



"Az alkotmánynak megfelelően a parlamentben új koalíció alakul, ezért a parlament a soron következő választásokig, 2019. október 27-ig működik. A kormány és a miniszterelnök az új összetételű parlament összehívásáig látja el feladatait" - szögezte le Burbak, majd átadta a frakciója kilépéséről szóló nyilatkozatot Andrij Parubij házelnöknek.



A szintén a Népi Front frakciójához tartozó házelnök ezt követően bejelentette, hogy az "Európai Ukrajna" elnevezésű parlamenti koalíció május 17-én befejezte működését. "Ismerjük el, hogy ez egy jó koalíció volt" - jegyezte meg.



Elemzők szerint valójában a kormánykoalíció már rég nem létezett, mert 2017 óta nem volt többsége a két kormánypártnak, márpedig ha az nincs, az államfőnek joga van feloszlatni a parlamentet.



Erről beszélt előző este az 1+1 televízió egyik műsorában Dmitro Razumkov, Zelenszkij tanácsadója is, amikor a parlament lehetséges feloszlatásáról kérdezték.

"Természetesen, törvénysértést senki nem tervez, de megvannak az előfeltételek, amelyek lehetőséget adnak az elnöknek a Verhovna Rada (parlament) feloszlatására" - mondta. Kifejtette, hogy az egyik ilyen feltétel, amelyet a törvény pontosan megfogalmaz, az a koalíció hiánya.



Pontosan nem tudni, mivel a házelnök nem volt hajlandó kiadni a koalícióhoz tartozó képviselők névsorát, de nagy valószínűséggel már nincs meg a két kormánypártnak a többsége a parlamentben - mondta. A pontosító kérdésre, miszerint az elnök a parlament feloszlatására készül-e, azt válaszolta: "természetesen, kezdeményezni fogja".

Azzal viszont, hogy a Népi Front frakciója hivatalosan bejelentette a többségi koalíció megszűnését, új helyzet állt elő. Mostantól számítva 30 napig, az új koalíció megalakításáról folyó tárgyalások ideje alatt nem oszlatható fel a parlament.



Mire letelik ez a harminc nap, Zelenszkijnek már nem lesz lehetősége idő előtt feloszlatni a parlamentet, egy másik szabály ugyanis azt mondja ki, hogy a törvényhozás a következő parlament alakuló ülését megelőző fél éven belül nem oszlatható fel, azaz legfeljebb május 27-ig lett volna lehetősége az új elnöknek ezt megtenni.



Következésképpen Zelenszkij valószínűleg kénytelen lesz várni az októberi választásig. Közvélemény-kutatások szerint közben a Zelenszkij vezette Nép Szolgája nevű párt egyre erősödik.

MTI