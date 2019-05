Zenta: Öt év alatt tíz intenzív kurzus a Pető módszerről

2019. május 17. 11:25

A budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának az idegrendszeri sérülésekkel élő személyeket segítő programja 2014 decemberében kezdődött meg Vajdaságban. Az eltelt években már tíz intenzív kurzust tartottak, s párhuzamosan szűréseket is végeztek. A program koordinátorai és szakmunkatársai továbbra is azon dolgoznak, hogy minél több ember megismerje a Pető módszer lehetőségeit.

Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagja a vajdasági intenzív szűrésekkel és Pető András Kar munkájával kapcsolatban hírportálunknak elmondta, hogy ebben a mostani, tizedik ciklusban három helyszínen zajlottak a szűrések, Csókán Zomborban és Zentán. A zentai felmérést csütörtökön tartották meg. A szűrések iránt jelenleg is nagy az érdeklődés. Csókán most tizenhárman, Zomborban tizenkilencen és Zentán tizenegyen jelentkeztek, főként gyermekek. A felmérések alapján a szakmunkatársak állítják majd össze a kurzusok menetrendjét és lehetőség szerint más településeken is megtartják a foglalkozásokat.

A tájékoztatón részt vett Oláj Ibolya, az MNT oktatási bizottságának a tagja, Kobrehel Éva, a csókai Művelődési és Oktatási Központ igazgatója. Ők biztosították a terepet Csóka községben, tájékoztatták a betegeket a szűrések részleteiről. A csókai központ a továbbiakban is vállalja a kapcsolattartást és a rászoruló sérültek megsegítését. Náluk lehet érdeklődni a következő szűrésekről, illetve a kurzusok időpontjáról.

Csuka Pál, a Kárpát-medencei konduktív pedagógiai fejlesztőprogram szakmai vezetője a sajtótájékoztatón a jövőbeni terveikről is beszélt, hangsúlyozta, hogy szeretnék több településen is megszervezni a fejlesztéseket, mivel tudják, hogy a betegek szállítását gyakran nehéz megoldani. A Kárpát-medencében 18 városban tartanak ilyen kurzusokat, így a fejlesztő szakemberek elosztását gondos előkészülettel tudják majd kivitelezni. A következő foglakozásokat várhatóan júliusban és ősszel tartják, melyek idején további szűrésekre is sor kerül.

Az intenzív kurzusok programját a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a magyar kormány támogatja, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

Rúzsa Mária

vajma.info