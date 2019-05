Két Herczeg Ferenc-művet is bemutat az Újszínház

2019. május 17. 11:28

Az Újszínházban két Herczeg Ferenc-művet is láthat a közönség az új évadban, a műsoron a darabok között lesz dráma, vígjáték és gyerekelőadás is.

Az Újszínház társulata már a következő évi bemutatókra készül, a darabok között két Herczeg Ferenc-mű, a Kék róka című színjáték, valamint Az élet kapuja című regényből készült színdarab is szerepel - mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában Dörner György igazgató.



Hozzátette: Az élet kapuja című, Bakócz Tamásról szóló regény színpadi változatát jövő év februárjában mutatják be a színházban.

A gyerekekre is gondoltak a következő évadban, nekik szól Fésűs Éva írása alapján A palacsintás király című előadás - tette hozzá.



Az igazgató beszámolt arról, hogy az idén hatodik alkalommal megrendezett Keresztény Színházi Fesztivál a közelmúltban sikeresen zárult, sokan voltak kíváncsiak az Újszínház szakrális programsorozatára.



Elmondta azt is, hogy nyáron a társulatnak egy vendégszereplése lesz a diósgyőri várban, ahol a Ricse, Ricse, Beatrice című darabjukat láthatja a közönség.



MTI