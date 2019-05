Nagy az érdeklődés az EP-választás iránt Németországban

2019. május 17. 15:15

Minden korábbinál nagyobb az érdeklődés Németországban az európai parlamenti (EP-) választás iránt - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés.

A ZDF német országos köztelevízió megbízásából végzett közvélemény-kutatás szerint a választásra jogosultak 56 százalékát erősen vagy nagyon erősen érdekli az EP-választás. Ez minden eddiginél magasabb arány, és jelentősen meghaladja a legutóbbi, 2014-ben tartott EP-választás előtt mért 38 százalékos szintet, illetve a választáson regisztrált 48,1 százalékos részvételi arányt.



Hasonló adatokat mutatott ki a másik országos köztelevízió, az ARD megbízásából végzett felmérés is, a csütörtök este ismertetett eredmények szerint a németek 63 százalékát érdekli erősen vagy nagyon erősen az EP-választás.



Az ARD Deutschlandtrend elnevezésű kutatássorozatának új adatai alapján a németek legnagyobb része, 48 százaléka szerint a klímaváltozás a választói döntéseket leginkább meghatározó ügy. A második helyen a szociális biztonság, a harmadik helyen a béke biztosítása áll, a negyedik helyen pedig a bevándorlás témája.



A ZDF Politbarometer elnevezésű kutatássorozatának új felmérésében a többi között azt is kimutatták, hogy a németek 78 százaléka szerint nagy vagy nagyon nagy gondokat okoz majd az Európai Unióban a jobboldali és a baloldali populistaként jellemzett pártok várható megerősödése az EP-választáson.



Az ARD és a ZDF felmérése alapján Németországban ismét a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) gyűjtheti össze a legtöbb szavazatot. Ha most vasárnap lenne az EP-választás, a CDU/CSU 28-30 százalékos eredménnyel végezne az első helyen, jelentősen gyengülve a 2014-es választáson elért 35,3 százalékhoz képest.



A koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) még nagyobb mértékben gyengülne, a szavazatok 17 százalékára számíthat, szemben az öt évvel ezelőtt elért 27,3 százalékkal.



Az ellenzéki Zöldek az ARD felmérése szerint 17 százalékos, a ZDF felmérése szerint 19 százalékos eredményre számíthat, ami csaknem a duplája a 2014-es 10,7 százaléknak.



A CDU/CSU-tól jobbra álló, Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki párt mindkét felmérés szerint 12 százalékot érne el, ha most vasárnap lenne az EP-választás, ami több mint 5 százalékpontos előrelépés a 2014-es 7,1 százalékhoz képest.



A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) a szavazatok 5-7 százalékát szerezheti meg, ami erősödés a 2014-ben elért 3,4 százalékhoz viszonyítva.

Az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) támogatottsága 7 százalékos, a 2014-es választáson szerzett 7,4 százalékhoz képest kismértékben csökkent.

A szövetségi alkotmánybíróság 2014-ben eltörölte a 3 százalékos bejutási küszöböt, így több kisebb, 1 százalék körüli támogatottságú párt is szerezhet képviselői helyet az EP-ben. Ezen pártok támogatottságát nem mérték külön.



Németországban május 26-án rendezik meg az EP-választást, amelynek révén a választók 96 képviselőt küldenek az uniós parlamentbe.



MTI