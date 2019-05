Letették az új stúdiószínház alapkövét Szatmárnémetiben

2019. május 17. 17:37

Letették az Északi Színház Harag György Társulata új stúdiószínházának alapkövét pénteken Szatmárnémetiben.

Az eseményen Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy a Szatmár megyében és a városban megvalósult politikai összefogásnak köszönhetően a helyi magyar közösség hatalmas lépésekkel segíti saját és Szatmárnémeti fejlődését.



Ezt örömmel üdvözöljük és azt kívánjuk, hogy ez a magyar-magyar összefogás a pártok és a lakosság tekintetében a jövőben is tovább folytatódjon - fogalmazott Potápi Árpád.



A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy egy olyan beruházás kezdődik, amely a helyi színházi élet és a magyar közművelődés mellett Szatmárnémeti magyar és nem magyar lakossága számára egyaránt nagyon fontos. Felidézte, hogy a városban a 18. század óta van színházi élet, a 20. században pedig létrejött Erdély és talán a teljes magyar színházi szcéna egyik legerősebb színtársulata, az Északi Színház Harag György Társulata, amely működése során számos díjat és elismerést kapott.



Az államtitkár szavai szerint az új kamaraszínházzal a társulat kissé függetlenedhet a román társulattól, amellyel jelenleg meg kell osztania a városi színház épületét.



Bessenyei Gedő István, a társulat művészeti igazgatója a színház működését támogató Proscenium Alapítvány nevében megköszönte a társulatnak és egyben a szatmári közönségnek nyújtott támogatást. Az ünnepségen részt vett Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere és Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is.



A Harag György Társulat a legtöbbet játszó és a legtöbb nézővel rendelkező erdélyi társulat, az elért eredmények a kiváló szakmai munka mellett a szatmári közönség színházszeretetéről és kultúra iránti fogékonyságáról is árulkodnak - mondta Stier Péter, a színház adminisztratív igazgatója, a Proscenium Alapítvány alelnöke. Szavai szerint a társulat fejlődésének csak az anyagi erőforrások és az infrastruktúra limitáltsága szab határt, az új játéktérrel azonban kifejezetten a magyar nyelvű színjátszás problémái oldódhatnak meg.



Az alapítvány által megvásárolt - a korábbi Bem utcai zsinagóga helyén lévő - telken a tervek szerint mintegy egymillió euróból (325 millió forint), a magyar kormány támogatásával épül fel a négyszáz négyzetméter alapterületű, háromszintes, százhúsz néző befogadására alkalmas stúdiószínház. A próbateremet, dokumentációs tárat és előcsarnokot magában foglaló korszerű színházi játszóhely a tervezési fázisban van, a beruházás várhatóan három-négy év alatt valósul meg.



Stier Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy a beruházási keretösszeg az építési munkálatok költségeit és a technikai eszközbeszerzést tartalmazza. A fejlesztéshez egy anyaországi pályázaton 130 millió forintot nyert el korábban az alapítvány, a fennmaradó összeget pedig egy következő körös pályázatból szeretnék finanszírozni - tette hozzá a teátrum adminisztratív igazgatója.

MTI