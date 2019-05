EP-választás - Újabb megfigyelőket vett nyilvántartásba az NVB

2019. május 17. 18:39

Újabb 35 megfigyelőt vett nyilvántartásba pénteki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az európai parlamenti (EP-) képviselők május 26-ai választására. A megfigyelőket a levélszavazatok ellenőrzésére, a külképviseleti voksolás nyomon követésére, valamint az egyéni választókerületi székhelyekre a levélszavazatok gyűjtésére szolgáló urnák felügyeletére lehetett bejelenteni, csütörtök délutánig.

Az NVB pénteken nyilvántartásba vette a levélszavazatok ellenőrzésére a Mi Hazánk Mozgalom két, az MSZP-Párbeszéd három és a Demokratikus Koalíció három megfigyelőjét. Az NVB nyilvántartásba vette továbbá a Jobbik 12, a Momentum Mozgalom 11 és az MSZP-Párbeszéd 4 külképviseleti megfigyelőjét.



Az NVB korábban már nyilvántartásba vett 37 megfigyelőt, de a Mi Hazánk Mozgalom egy, a Nemzeti Választási Iroda mellé delegált megfigyelőjét visszahívta, így összesen 71 megfigyelőt vett nyilvántartásba az NVB.



A választási eljárási törvény szerint külképviseletekre a listát állító jelölőszervezetek két-két megfigyelőt küldhetnek. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő megbízására. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP húsz külképviseleti megfigyelőjét.



Az EP-választáson listát állító pártok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tevékenységét nyomon követő megfigyelőket is delegálhatnak, akik egyebek mellett személyesen figyelhetik majd a levélszavazatok szavazási iratainak és a levélszavazatoknak a feldolgozását. A listát állító jelölőszervezetek legfeljebb öt-öt ilyen megfigyelőt bízhatnak meg. Az NVB korábban már tizennégy, az NVI mellé delegált megfigyelőt vett nyilvántartásba: ötöt a Fidesz-KDNP, ötöt a Jobbik jelentett be, négyet pedig a Mi Hazánk Mozgalom.



Mivel az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken is lehetőség van a levélszavazatok leadására, a listát állító jelölőszervezetek oda ugyancsak megbízhatnak két-két megfigyelőt. Az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken a leadott levélszavazatokat az iroda folyamatos felügyelete alatt álló urnába lehet bedobni, a jelölőszervezetek által megbízott megfigyelők pedig jelen lehetnek az urna felügyelete során.



Az NVB korábban már három ilyen megfigyelőt vett nyilvántartásba: a Fidesz-KDNP által bejelentett megfigyelő a kisvárdai, a vásárosnaményi és a mátészalkai egyéni választókerületi választási irodánál ellenőrzi a levélszavazatok gyűjtését.

Megállapította Csáki Marianna NVB-delegált mandátumának megszűnését a testület

Megszűnt Csáki Marianna, a Mi Hazánk Mozgalom Nemzeti Választási Bizottságba (NVB) delegált tagjának a mandátuma, miután a delegáltat pártja visszahívta.

A Mi Hazánk Mozgalom listát állított a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választásra, és így jogosulttá vált arra, hogy egy megbízottat küldjön a Nemzeti Választási Bizottságba. A párt Csáki Mariannát jelölte a testületbe, aki április 23-án le is tette esküjét.



A párt azonban hétfőn tudatta: visszahívja delegáltját a testületből, mert a párt programjának alapvető része a mentelmi jog eltörlése, ezért nem marad következmények nélkül az, hogy az NVB általuk megbízott tagja nem támogatta a "köztörvényes bűncselekménnyel vádolt" Czeglédy Csaba mentelmi jogának felfüggesztését. A visszahívásról szóló közleményükben azt írták, választási szakértőjük jogászként "kizárólag jogi szempontokat figyelembe véve hozta meg döntését", amelyről senkivel nem egyeztetett a pártból.



Az NVB ezt követően pénteken megállapította Csáki Marianna megbízatásának megszűnését.



MTI