Zivatarok környezetében főként északkeleten viharos lökések

2019. május 17. 19:39

Kontinensünk északi, északkeleti részén magasnyomású képződmény az uralkodó, arrafelé többnyire derült, napos, csapadékmentes idő jellemző. Közép- és Dél-Európa időjárását ugyanakkor egy nagykiterjedésű ciklonális mező alakítja, hatására nagy területen erősen felhős az ég, és több helyről jelentenek esőt, záporesőt. Kelet-Európában heves zivatarok is kialakulnak, Ukrajna északi részén tornádót is megfigyeltek. A csúcshőmérséklet a szárazföld nagyobb részén többnyire 12 és 20 fok között alakul, de a tartósan csapadékos tájakon, valamint a Skandináv-félsziget északi partvidékén 10 fok alatt marad. Ezzel szemben Kelet-Ukrajnában, valamint az Ibériai-félszigeten nagy területen 25 fok fölé melegszik fel a levegő, sőt, helyenként a 30 fokot is eléri a hőmérséklet. A ciklonális mező keleti oldalán erőteljes délies áramlás van kialakulóban, amellyel szombat estig több fokkal melegebb, váltakozó nedvességtartamú légtömegek áramlanak a Kárpát-medencébe.

Előrejelzés az ország területére szombat estig: Változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett szombaton több napsütésre számíthatunk, majd szombaton késő délutántól dél, délnyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik. Pénteken csupán keleten lehet néhol futó zápor. Szombaton napközben a gomolyfelhő-képződésből helyenként fordul elő záporeső, az északkeleti tájakon egy-egy zivatar is, majd a késő délutáni, esti óráktól dél, délnyugat felől egyre nagyobb számban alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron térségében élénk, zivatarok környezetében pedig főként északkeleten viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 12 fok között alakul, keleten az enyhébb értékekkel.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 26 fok között valószínű.

MTI