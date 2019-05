Kampányzáró tömegdemonstrációt tart Salvini az európai szuverenista erőkkel

2019. május 18. 10:08

Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke lesz a vezéralakja szombat délután a milánói Dóm téren a radikális jobboldali erők európai parlamenti választási kampányzáró megmozdulásának, amelyet baloldali és "antifasiszta, antirasszista" ellendemonstrációk kísérnek.

Az elsők az olaszok, Józan ésszel Európába nevű találkozón - a Liga által közölt program szerint - Matteo Salvini mellett 11 európai politikus lép a milánói székesegyház előtt felállított színpadra.

Az észak-olaszországi város főterére mintegy 25 ezren férnek be, de Matteo Salvini 100 ezres tömeget vár: a Liga szavazóit többek közt 200 autóbusszal szállítják Milánóba Olaszország különböző részéből. Négyszáz újságíró kíséri az eseményt, a fele külföldi.

A délután három óra után kezdődő kampányzáró első számú külföldi vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője. Az egykori Nemzeti Front a legutóbbi felmérések szerint megközelítette, sőt egyes közvélemény-kutatások szerint meg is haladta az Emmanuel Macron államfő által irányított kormányerő, a Köztársaság lendületben nevű tömörülés népszerűségét.

Matteo Salvini és Marine Le Pen 2014 óta politikai szövetségesek, de ez az első alkalom, hogy közös megmozdulást vezetnek. Jelen lesz Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (Pvv), Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországnak (AfD), továbbá Gerolf Annemans, a Flamand Érdek párt (VB), Boris Kolla, a szlovákiai Család vagyunk (Sme Rodina) vezetője, csakúgy, mint Veszelin Mareski, a bolgár Akarat (Volja), Tomio Okamura, a cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia Párt (SPD) elnöke. Jaak Madison, az Észtországi Konzervatív Néppárt (EKRE) alelnöke, Anders Vistisen, a Dán Néppárt (DF) európai parlamenti képviselője, valamint Laura Huhtasaari, a Finnek Pártja (FP) alelnöke is részt vesz. Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) EP-listájának vezetője az Ausztriában kormányon lévő párt elnöke, Heinz-Christian Strache körül pénteken kirobban korrupciós botrány nyomán lemondta részvételét, a tömörülést más képviseli.

A felszólalások többsége angolul hangzik el, Marine Le Pen franciául beszél, utolsóként pedig Matteo Salvini tart beszédet olaszul.

Matteo Salvini tavaly augusztusban Milánóban jelentette be, hogy európai szövetségben gondolkodik, amelynek célja egy új egyensúllyal bíró Európai Parlament, majd egy más irányt képviselő Európai Bizottság felállítása. Ez a páneurópai erő a Népek és Nemzetek Európai Szövetsége (EAPN) nevet kapta április 8-án, amikor Matteo Salvini közös sajtókonferenciát tartott több európai szuverenista politikussal, szintén Milánóban.

A szervezők szerint ugyanezek az erők vannak most is jelen, hogy ne csak politikai jelszavakkal, hanem utcai megmozdulással is érzékeltessék erejüket az EP-választások előtt. Milánóra azért esett a választás, mert ez a város az Északi Ligából lett Liga fellegvára: itt a Marine Le Pen által az európai radikális jobboldal "kapitányának" nevezett Matteo Salvini pártvezérként lép fel, földrajzilag és politikailag is távol Rómától, az olasz kormánytól, amelyben egyébként miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter.

A Milánó egyik jelképeként ismert székesegyház elé egy 38-szor 16 méteres színpadot emeltek. A háttér kék, rajta az olasz trikolórral: a Liga pártszíne eredetileg zöld volt, később változott kékre, amely régebben a Silvio Berlusconi által alapított Hajrá Olaszország (FI) párt jelképe volt.

Szakértők szerint Matteo Salvini a demonstrációval bizonyítani akarja, hogy a Liga teljesíteni tudja, ami alig egy évvel ezelőtt lehetetlennek tűnt: élre törni Olaszországban és az Európai Unióban is. Az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) koalícióban kormányzó párt egy év után Olaszország legnagyobb politikai ereje lett, a felmérések szerint 33 százalék körüli támogatottsággal, amellyel az EU-ban is a legnagyobb pártok közé juthat be.

A Liga tavaly februárban is megtöltötte a milánói dómteret az olasz parlamenti választások előtt, tavaly decemberben pedig Róma legnagyobb terét lepte el a Matteo Salvinire szavazók tábora.

Az olasz baloldali erők a szuverenistákkal szembeni demonstrációkra készülnek. Matteo Salvini elleni tiltakozásként a milánói épületek ablakaiba és balkonjaira transzparenseket tettek ki "Antifasiszta Milánó, Nyissuk meg a kikötőket! Elsők az emberek!" feliratokkal.

Az európai parlamenti választásokat május 23. és 26. között rendezik.

MTI