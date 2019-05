Karácsony: a budai Várnak a kultúra főhadiszállásának kell maradnia

2019. május 18. 16:58

A budapestieknek továbbra is egy olyan budai Várra van szükségük, amely a kultúra és nem a politikai hatalom főhadiszállása - mondta Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje szombaton, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki politikus súlyos pazarlásnak nevezte a vár kormányzati negyeddé alakítását, ami szerinte amellett, hogy a budapestieket megfosztja számos, az életminőségüket javító beruházástól még "végtelenül rossz szimbolikus üzenettel" is jár.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnök terepasztalként tekint a városra, amelyet "térben és időben is megpróbál átrendezni".

Kiemelte, a kabinet az 1944-es állapotokat akarja visszaállítani, erről szól a budai Vár, a Kossuth tér és a Városliget átalakítása is, ahova a Várban található kulturális intézményeket szánják.

Rossz üzenete van annak, hogy a kormányfő visszahozná a két világháború közötti szimbolikus politikát, "és ugyanúgy a Várból nézzen le a budapestiekre, ahogy azt Horthy Miklós tette" - fejtette ki Karácsony Gergely.

A Párbeszéd társelnöke kijelentette, ma Budapesten egy kiváltságos kisebbség és egy lenézett többség él. Szerinte ezt az is mutatja, hogy miközben Budapesten lakhatási válság van, addig a budai Várban egy munkásszálló ágybérleti árának feléért lehet lakáshoz jutni.

V. Naszály Márta, a Párbeszéd fővárosi képviselője elmondta, a nemzeti együttműködés rendszere gyakorlatilag meg akarja szállni a budai Várat, ahova nemcsak a kormányzati funkciókat telepítik be, hanem a kabinethez közeli emberek is sorra költöznek be.

Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke fontos céljukként említette a lakhatási válság felszámolását az egész országban.

Egy pályakezdő fiatal ma nemhogy az első lakását, de még az első albérletét is nehezen tudja megszerezni, aminek orvoslására kormányzati és önkormányzati támogatásra van szükség - mondta.

Az MSZP politikus emellett szociális bérlakások építését, valamint egy lakásügyi ombudsman kinevezését is sürgette annak érdekében, hogy mindenkinek joga nyílhasson a lakhatáshoz.

Az ellenzéki politikusok a sajtótájékoztatót követően sétára indultak, hogy az érdeklődőknek bemutassák, a "NER emberei" milyen ingatlanokhoz jutottak a Budai Várban.

MTI