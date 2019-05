Alapjogokért Központ: az eddiginél magasabb részvételi arány várható

2019. május 19. 10:18

Nagyon fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni az európai parlamenti (EP-) választáson, és elmondják véleményüket - mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Pócza István szerint a korábbiaknál magasabb részvételi arány várható.

Az EP választások általában kis érdeklődést szoktak kiváltani, most azonban a választók azt érzik, jelentős, a hétköznapjaikat is érintő, sőt, a gyermekeik-unokáik jövőjét is befolyásoló választásról van szó, hiszen el fog dőlni a migráció kérdése, és az unió jövőjének a sorsa is. Ezeket a vitákat tereli mederbe a voksolás - tette hozzá.

MTI - M1