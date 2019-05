NB I - Az Újpest legyőzésével élvonalban maradt a Diósgyőr

2019. május 19. 20:54

A Diósgyőr biztosította bennmaradását a labdarúgó OTP Bank Ligában, mivel vasárnap a 33., utolsó fordulóban házigazdaként 3-0-ra legyőzte az Újpest FC-t, és a tabella tizedik helyén végzett.

A bajnokságot hat nyeretlen meccsel záró lila-fehérek lemaradtak a dobogóról, sőt a vereség nyomán egy pozíciót rontva végül ötödikek lettek, ezáltal a következő idényben biztosan nem indulhatnak az Európa-liga selejtezőjében.



OTP Bank Liga, 33. (utolsó) forduló:

Diósgyőri VTK-Újpest FC 3-0 (1-0)



Miskolc, 13 500 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Tajti (36.), Korbély (81.), Hasani (91.)

sárga lap: Bacsa (27.), Márkvárt (36.), Tamás (63.), illetve Solomon (42., 78.), Zsótér (50.), Onovo (70.), Kovács L. (76.)

piros lap: Solomon (78.)



Diósgyőr: Bukrán - Polgár, Brkovic, Karan, Tamás - Szabó B., Márkvárt (Yannick, 84.), Tajti (Mihajlovic, 75.), Bacsa (Korbély, 80.) - Prosser, Hasani



Újpest: Banai - Balázs B., Ristevski, Bojovic, Burekovic - Sankovic (Kovács L., 40.), Onovo - Zsótér (Simon K., 76.), Rácz (Nagy D., 65.), Pauljevic - Solomon



Látszott, hogy mindkét együttes számára komoly tétje van a találkozónak, mivel a lelátók szinte teljesen megteltek, a csapatok pedig egyaránt gólra törően kezdtek, de a pontatlan befejezések miatt a kapusoknak eleinte nem akadt dolguk. A vendégek ugyan tíz perc után betaláltak, de a nigériai Solomon lesről fejelt a kapuba. Később valamelyest visszavettek a tempóból a játékosok, leginkább mezőnyben folyt a játék. Félóra elteltével az Újpest több veszélyes akciót vezetett, s bár a vendéggól érett, mégis a hazaiak szereztek vezetést Tajti Mátyás távoli lövésével.

A szünetet követően eléggé álmosan folytatódott a találkozó, amely aztán megélénkült, amikor az Újpest közel került az egyenlítéshez: Rácz parádés mozdulattal a keresztlécet találta el. Ezt követően lendületben maradtak a fővárosiak, nyomást gyakoroltak a hazai kapura, de komoly helyzetig nem jutottak. Az idő múlásával egyre veszélyesebbé váltak a hazai kontrák, és a miskolciaknak sikerült is eldönteniük a találkozót, amikor a 81. percben egy kipattanót értékesített az egy perccel korábban becserélt Korbély Kristóf. Az utolsó percekben Prosser Dániel a sokadik helyzetét is kihagyta, de a kegyelemdöfés nem maradt el, mert a hosszabbításban Hasani is gólt szerzett. Összességében megérdemelten nyert a jobban összpontosító DVTK.

MTI