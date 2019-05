Kétfarkú Kutyapárt: az EP-választás tétje a világ megmentése

2019. május 20. 00:21

Ellenzéki pártok európai parlamenti listavezetői vitáztak Budapesten

Hat ellenzéki párt európai parlamenti (EP-) listavezetője vitázott vasárnap este Budapesten a Partizán-csoport szervezésében.

Tóth Bertalan, az MSZP listavezetője szerint az európai parlamenti választáson arról döntenek az emberek, hogy megőrizhető marad-e az együttműködő Európa, megvalósulhat-e a szociális Európa, a minimális bér, nyugdíj és családi pótlék programja.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció listavezetője szerint az EP-választás tétje, hogy Európa továbbmegy-e az úton, amelyen egyre szorosabb szövetségben 500 millió polgár közös otthona tud lenni, és tud-e közvetlenül foglalkozni az európai polgárok életminőségével, bérével, nyugdíjával.

Cseh Katalin, a Momentum listavezetője úgy fogalmazott: a magyaroknak csak egy erős és egységes Európával van esélyük arra, hogy versenyképesek maradjunk. Azonban ahhoz, hogy Európa erős és egységes legyen, meg kell változnia.

Vágó Gábor, a Lehet Más a Politika listavezetője szerint a klímaváltozás a választás legfontosabb kérdése, "Európa vagy zöld lesz, vagy nem lesz". Hozzátette: a klímavédelmi küzdelem zászlóvivője csak az Európai Unió lehet, ahhoz viszont, hogy komolyan vegyék a kérdést az EU-ban, szükség van erős zöld pártcsaládokra.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik listavezetője azt mondta: a Jobbik együttműködésre épülő Európában hisz, nem pedig a céltalan konfrontációban. Az egyik legfontosabb törekvésük, hogy "elinduljunk a bérfelzárkóztatás útján". Hozzátette: arról is dönteni kell, hogy a migrációval szemben hatékonyan fel tud-e lépni az EU, a határőrség visszaállításával és a határokat védő Frontexszel.

Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt listavezetője szerint "az EP-választás tétje az Orbán-kormány megbuktatása és a világ megmentése, valójában még a régi ellenzék fennmaradása is". Kitért arra is, ha bejutnának az Európai Parlamentbe, akkor a magyar Országgyűlésbe és a magyar közintézményekbe is bejuthatna az MKKP.

A vitában a listavezetők az elmúlt ciklusban végzett EP-képviseleti munka értékelése mellett az uniós intézmények működésére, az uniós tagság előnyeire és hátrányaira, az eurózónához való csatlakozás lehetőségére, a Sargentini-jelentésre, valamint a bérlakásokra vonatkozó kérdésekre is válaszoltak.

A szervezők a rendezvényre azokat a pártokat hívták meg, melyek a tavalyi országgyűlési választásokon legalább egy százalékot szereztek.

MTI