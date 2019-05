Dobrev Klára 36 óra alatt akarja felkeresni az összes magyar megyét

2019. május 20. 15:20

A Demokratikus Koalíció (DK) EP-listavezetője egy mozgósító kampány részeként 36 óra alatt akarja felkeresni mind a 19 magyar megyét.

Dobrev Klára hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a kampánykörúton részt vesz a DK EP-listájának második és harmadik helyezettje, Molnár Csaba és Rónai Sándor is. Az országjárást csütörtök reggel kezdik és péntek délután fejezik be. Hozzátette, a kampány során eddig elsősorban nagyobb városokat látogattak meg, ezért most inkább kisebb településeket akarnak felkeresni. Az 1300 kilométeresre tervezett országjárást Felcsúton fogják zárni, hogy onnan érkezzenek a DK hivatalos, budapesti kampányzáró rendezvényére.

Azt is elmondta, hogy csak úgy tudnak minden megyét felkeresni, ha minden helyszínen csak egy szimbolikus "kézfogásra vagy egy ölelésre" állnak meg.

A más témában feltett kérdésekre Rónai Sándor, a DK szóvivője felelt. A politikust kérdezték Heinz-Christian Strache lemondani kényszerült osztrák alkancellárról, aki egy 2017-es felvétel szerint a választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy magát ausztriai befektetésre készülő dúsgazdag orosznak valló nőnek.

Rónai Sándor azt mondta, a volt alkancellárról kiderült, hogy tisztességtelen módszerekkel, "Orbán Viktorhoz hasonlóan egy médiabirodalmat szeretne kiépíteni". Ebben olyan emberek segítségére számított, akik nem Európa erősebbé tételére, hanem Európa szétverésére szerződtek - közölte.

Elkeserítő, hogy egy politikus, aki az emberek szolgálatára szerződött, ezeket az embereket szeretné nap mint nap hazug propagandával befolyásolni - tette hozzá.

Kérdezték arról a sajtóinformációról is, hogy a DK EP-képviselőjelöltjének, Czeglédy Csabának több külföldi bankban is lehet széfje. Rónai Sándor a többször is megismételt kérdésekre minden esetben azt felelte, hogy Czeglédy Csaba számtalan pert nyert a kormánypropaganda ellen és újabbakat nyerhet, amennyiben továbbra is valótlanságokat állítanak róla.

A szóvivő véleményét arról is kikérték, hogy a Kövér László házelnök melegekre tett kijelentései miatt tartott múlt heti tüntetésen néhány demonstráló trágár feliratú molinót tartott fel. Rónai Sándor leszögezte, hogy ez a DK stílusától nagyon távol áll. Egyúttal azonban azt mondta, hogy az az ember nem méltó a közéleti méltóságra, aki "kötéllel fenyegeti a vele egyet nem értők szavazókat" illetve választók sokaságát titulálja másodrendűnek.

Újabb, az őszi önkormányzati választásra vonatkozó kérdésre azt felelte, a DK-nak az a célja, hogy Czeglédy Csaba és a hozzá hasonló politikusok az ellenzék közös jelöltjeiként megmutassák, hogy a Fideszt le lehet győzni.

A politikust szembesítették azzal, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, 2006-ban, még miniszterelnökként, az öszödi beszédként elhíresült hangfelvételen trágár szavakat használt. A szóvivő úgy fogalmazott: aki trágár kifejezéseket használ, az azokkal még nem vonja kétségbe mások emberi jogait és "nem fenyeget halállal választókat".

MTI