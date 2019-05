Szájer József: Egy-két szavazaton is múlhat Európa jövője

2019. május 20. 17:22

Európa megreformálásához jó kiindulópont lehet a mostani európai parlamenti választás. Erről Szájer József fideszes EP-képviselő a Hír Tv A nyolcas című műsorában beszélt. A politikus közlése szerint a magyar kormánypárt és Orbán Viktor miniszterelnök azért áll folyamatos össztűz alatt, mert van egy világos képe a világról, hajlandó is tenni ezért, sőt bele is áll a politikai harcba. Szájer József arra is felhívta a figyelmet, kulcsfontosságúak lehetnek a magyar szavazatok, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a Fidesz-KDNP mennyi politikusa jut be az új Európai Parlamentbe.

Szájer József közlése szerint a mostani választás arról szól, hogy versengenek egymással a különböző nézetek, verseng az, hogy „akarjuk-e, kell-e Európát megreformálni, kell-e, hogy Európa közelebb kerüljön az emberekhez, meg kell-e egyáltalán védeni a nemzeti azonosságot, vagy fel kell-e olvadni egy nagy európai egyesült államokban?”

G. Fodor Gábor műsorvezető felvetette, a jelentős választói felhatalmazással bíró Fidesz az elvek mellett áll, meg akarja őrizni a keresztény kultúrát, és nem tágít abból az álláspontból, hogy erős nemzetállamokra van szükség.

Meglátása szerint az Európai Néppárt mostanra olyan lett, mintha egy hatalmi logika alapján mozogna a térben, vagyis azt nézi, miként kerülhet többségbe akár az elvei feladása révén is. Az elhangzottra reagálva Szájer József emlékeztetett, a Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber még egy évvel ezelőtt is kiállt a Fidesz mellett, majd a sajtó folyamatos nyomásának hatására „elunta”, hogy ő is ütéseket kap azért, mert nem határolódik el a Fidesztől és nem szállt be a folyamatosan „üvöltő kórusba”.

Szájer József kiemelte, a Fidesz világos iránytűje messze túlmegy a pártpolitikán. A politikus úgy fogalmazott, ha választani kell, akkor a Fidesz nem az aktuális politikai felszínt, hanem továbbra is az elvek melletti kiállást fogja választani. Felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarországon jelenleg egyedül a Fidesz az, amelyik határozottan kiáll az elvei mellett, ezen kívül a magyar kormánypárt – ellentétben a magyar ellenzéki pártokkal – állja is a nyomást. Bírjuk a támadásokat. Nem kellemes minden nap Brüsszelben ülni, ahol övön aluli, méltánytalan támadások érnek bennünket pusztán azért, mert kiállunk az elveink mellett, de a Fideszben nem szoktunk megijedni az ilyen dolgoktól – tette hozzá.

A küszöbön álló európai parlamenti választással kapcsolatban Szájer József megjegyezte, a 450 milliós kontinens választópolgárai masszív ítéletet mondhatnak az éppen aktuális politikáról. A kialakult üzenetnek csupán indirekt hatása lesz a kormányzatokra. Az európai parlamenti képviselő nyomatékosította, kulcsszerep juthat a magyar szavazatoknak, hiszen, ha a választáson a felhatalmazás a nemzeti gondolatot képviselő Fidesz-KDNP mögött érvényesül, akkor igenis „lesz hangunk”. Az a tizenvalahány szavazat döntő lehet az elkövetkezendő nagyon kiélezett nagyon szoros csatákban. Egy vagy két szavazaton is múlhat az, hogy hogyan alakul Európa jövője az elkövetkezendő időszakban – mutatott rá Szájer József, aki szerint azért sokkal fontosabb a mostani választás, mint a korábbiak, mert valóban kijelöli a jövőbeli irányokat.

