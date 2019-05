Könyvet mutatnak be Erdélyről Budapesten

2019. május 21. 09:18

Pataki János Erdély kincsei - Barangolás csodás tájakon című könyvét szerda este mutatják be az Uránia Nemzeti Filmszínházban Budapesten.

A kötet csaknem 800 kép segítségével kalauzolja végig az olvasót Erdély tájain, az ismert nagyvárosok, nevezetességek mellett felkutatva az eldugott természeti látnivalókat, kulturális örökségeket egyaránt - közölte a Fekete Sas kiadó az MTI-vel.



Az olvasók a kötet segítségével megismerhetik a világ második legnagyobb jégbarlangját vagy a cseppkőképződményeiről híres Medve-barlangot, amelyben tízezer éve kihalt barlangi medvék csontjai találhatók, de a szerző szót ejt a különleges túraútvonalak százairól is, amelyek segítségével szurdokok, vízesések és hegyóriások tucatjait fedezhetik fel a kirándulni vágyók.



Az épített környezet szépségeire kíváncsiak megismerhetik a gyűjteményből Erdély történelmi várait, templomait is, amelyekhez útmutatást és hasznos tippeket is mellékelt a szerző, aki minden fontos részletre kiterjedő, mégis közvetlen hangvételű útikönyvében helyi legendákkal és érdekességekkel fűszerezi a hasznos tippeket.



A szerdai bemutatón a szerzővel Benkei Ildikó, a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője és Fazakas István, a kötetet megjelentető Fekete Sas Könyvkiadó vezetője beszélget, Szilágyi Enikő színművésznő előadásában pedig erdélyi költők versei hangzanak el.

MTI