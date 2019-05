Patai Mihály az új tőzsdeelnök

2019. május 21. 12:54

Patai Mihályt, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét választotta meg a Budapesti Értéktőzsde új elnökének a BÉT közgyűlése kedden, a vezérigazgató továbbra is Végh Richárd - közölte a tőzsde az MTI-vel.

A közlemény szerint a közgyűlés határozott arról is, hogy a BÉT nem fizet osztalékot, a 2018-as 297 millió forintos adózott eredményt teljes egészében piacfejlesztési tevékenységébe forgatja vissza. A BÉT mintegy 2,5 milliárd forint bevételre tett szert tavaly.



Egy éve adózott nyeresége 176,3 millió forint volt, osztalékot a tőzsde tavaly sem fizetett.



A közlemény idézi Patai Mihályt, aki szerint a tőzsde a jövőben is fontos eszköze lesz a gazdaságfejlesztésnek, valamint a versenyképességi fordulatnak, és az MNB továbbra is támogatni kívánja a magyar gazdaságban betöltött egyre intenzívebb szerepét.



Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója ismertette, hogy a BUX index tavaly mind régiós, mind világpiaci tekintetben kiemelkedő eredményt ért el a mindössze 0,6 százalékos, enyhe visszaesés mellett. 2018-ban a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiaci átlagforgalma a 2017-es 10,7 milliárd forintról 6,7 százalékkal nőtt, elérte a 11,4 milliárd forintot.



Elmondta a 2016-2020-as tőzsdefejlesztési stratégia keretében tavaly elért főbb eredményeket; két hazai középvállalat, az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó Megakrán, valamint a Kajahu étterem- és technológiai franchise tulajdonosa, a Cyberg Corp. vezette be részvényeit a BÉT Xtend piacára. Kilenc részvénytársaság zártkörű alaptőke-emelései révén közel 79 milliárd forinttal nőtt a részvénypiaci állomány 2018-ban. A Prémium kategóriába került három vállalat, az Alteo, a BIF és a Konzum. A Finextnek köszönhetően új SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) is megjelent a tőzsdén.



Beszámolója szerint még teljesebbé vált a cégek részvényparkettre vonzását elősegítő szolgáltatáspaletta. A tőzsde a nyilvános működésre érett, magyar tulajdonú vagy kötődésű cégeket folyamatosan figyelemmel kíséri. Évente ötvenet saját kiadványában és konferenciáján is bemutat. A Londoni Tőzsdecsoporttal közös vállalatfejlesztési képzésre, az ELITE Programra folyamatos az érdeklődés: tavaly nyolc cég kezdte el a képzést Budapesten, Londonban és Milánóban.



A tőzsdére készülő középvállalatok a Mentor program támogatásával tanácsadókat vehetnek igénybe, a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap segíti tőkeemelésüket, illetve bejegyezhetik részvényeiket a közepes méretű vállalkozásokra létrehozott platformra, a BÉT Xtend piacra. A Kijelölt tanácsadókkal (NOMAD) közös együttműködés révén jelenleg 16 széleskörű tőkepiaci tapasztalattal rendelkező szolgáltató segíti közvetlenül a vállalatok tőzsdei felkészülését - emelte ki a vezérigazgató.



A BÉT folytatta a hosszabb távon megtérülő befektetések és fejlesztések megvalósítását, többek között ide sorolhatók a nemzetközi terjeszkedés, a befektetők és potenciális kibocsátó vállalatok bázisának szélesítése irányába tett lépések és az informatikai fejlesztések - jegyezte meg Vég Richárd a közlemény szerint.



MTI