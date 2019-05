Zelenszkij kiírta az előrehozott parlamenti választásokat

2019. május 21. 19:04

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta kedden a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat július 21-re tűzte ki, ezzel egy egyidejűleg pedig hivatalos levélben kérte Andrij Parubij házelnököt, hogy szerdára rendkívüli ülésre hívja össze a parlamentet.

A parlament feloszlatásáról szóló dokumentumban, amely az elnök hivatalos honlapján jelent meg, az államfő az alkotmány több pontjára hivatkozva rendeli el a törvényhozás mandátumának idő előtti megszüntetését. Egyebek között hivatkozik az alaptörvény azon rendelkezésére, amely szerint a parlament feloszlatható, ha több mint 30 napja nincs kormánykoalíció. Utal továbbá az alkotmány azon pontjára, amely kimondja, hogy a államfő rendkívüli parlamenti választásokat írhat ki, amelyeket a parlament feloszlatásáról szóló elnöki rendelet kihirdetésétől számított 60 napon belül kell megtartani.



A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint, azaz akkor, ha a hivatalos közlönyökben, a Holosz Ukrajini című parlamenti vagy az Urjadovij Kurjer című kormánylapban is megjelent.



Zelenszkij nem sokkal rendeletének honlapján való közzététele után nyilvánosságra hozta a Twitteren a házelnöknek ír levelét, amelyben kérte őt, hívjon össze rendkívüli ülést szerdára annak érdekében, hogy a képviselők módosítsák a parlamenti választásokról szóló törvényt. Ezen felül kérte, hogy a parlament tűzze a rendkívüli ülés napirendjére a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását is.



Andrij Bohdan, Zelenszkij jogi ügyekben illetékes tanácsadója kedden újságírók előtt arra mutatott rá, hogy a parlamentnek teljes mértékben el kell látnia a feladatait a feloszlatásáról kiadott rendelet után is mindaddig, amíg az újonnan megválasztott törvényhozás le nem teszi a hivatali esküt.



Az elnök a döntését azután hozta meg, hogy kedden tanácskozott a parlamenti frakciók vezetőivel, a házelnökkel és helyetteseivel a törvényhozás feloszlatásáról.



MTI