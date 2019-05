Benkő: a haderőfejlesztés Magyarországról is szól

2019. május 22. 13:24

A honvédelmi és haderőfejlesztési program nemcsak a honvédségről szól, hanem a társadalomról, Magyarországról, a hon védelmének ügyéről is - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter szerdán Budapesten egy szakmai konferencián.

Benkő Tibor a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról tartott előadásában elmondta, komoly beszerzési eljárások vannak folyamatban, köztük helikopterek, szállítógépek, önjáró lövegek, harckocsik beszerzéséről.

A program honvédelmi részében rendkívül fontos a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat - emelte ki a miniszter.

Megjegyezte, a hétvégi budaörsi haditechnikai bemutatóra mintegy 70 ezren látogattak ki. A miniszter szerint ez is azt igazolja, hogy igenis érdekli a társadalmat a honvédelem, az ország biztonsága.

Minden területen megújul a magyar haderő, ami nemcsak a haditechnikára, hanem a logisztikára, a személyi állományra, a vezetésre is vonatkozik - jelentette ki.

A miniszter kiemelten szólt a kutatás, a fejlesztés és az innováció fontosságáról. Ennek keretében szeretnék a magyar hadiipart újjáéleszteni - tette hozzá. Kiemelte: "nem az a lényeg, hogy utolérjük magunkat" ezen a területen, hanem meghatározó erővé kell válni. Ezen az úton is elindultak, cseh licenc alapján megkezdődött fegyverek összeszerelése Kiskunfélegyházán, és az év második felében megindulhat a sorozatgyártás - hívta fel a figyelmet.

Fontos a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat - mondta a miniszter, megjegyezve: a hétvégi budaörsi haditechnikai bemutatóra mintegy hetvenezren látogattak ki. Ez is azt igazolja, hogy igenis érdekli a társadalmat a honvédelem, az ország biztonsága - fogalmazott.

Benkő Tibor elmondta, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi képzést is hatékonyabbá akarják tenni; jelenleg huszonnyolc tiszt és altiszt vesz részt külföldi képzésen, ezt a számot a következő években növelni tervezik.

A hazafias honvédelmi neveléssel a fiatalokat szólítják meg, a kadétprogram keretében már középiskolában megkezdik az oktatásukat - folytatta. Szólt arról is, hogy sok fiatal fizikailag alkalmatlan a katonai pályára, holott egészséges gyermekek nevelése nemcsak a honvédség, hanem az ország érdeke is - jegyezte meg Benkő Tibor. Hozzátette: ezért rendkívül fontos a Honvéd Sportszövetség szerepe és a honvédelmi táborok működtetése.

Sokan úgy vélik, hogy valamilyen új világrend van kialakulóban, bizonytalanság van a világon, Európában. Mindeközben új katonai fenyegetések is megjelennek - jelezte a miniszter. Példaként említette Ukrajna esetét, a hibrid hadviselést és a kibertérben előforduló műveleteket. Mindemellett álhírek, radikalizálódó vallások, instabil államok is befolyásolják a világ biztonságát - fejtette ki. Magyarország a NATO-ban részt akar venni e kihívások kezelésében, és szeretnék, ha minden ország komolyan venné ezt a térséget. Ezért is döntöttek arról, hogy Magyarországon felállítanak egy közép-európai többnemzeti hadosztályparancsnokságot, amely része lesz a NATO parancsnoki struktúrájának. Ehhez Horvátország már csatlakozott. A parancsnokság 2023 és 2025 között Székesfehérváron jön majd létre. Szolnokon felállítanak egy különleges műveleti parancsnokságot, amelyhez már öt ország csatlakozott, és a kiberműveleti központ is hamarosan megkezdi működését - sorolta Benkő Tibor.

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége, a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) és a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) Hogyan tovább Magyarország? Védelem és Biztonság című konferenciáján a miniszter arról is beszél, hogy a kormány úgy döntött, a térség meghatározó haderejévé kell válni, és ehhez az anyagi támogatás is megvan.

MTI