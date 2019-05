Hatalmas a készülődés Ferenc pápa látogatása miatt

2019. május 22. 15:11

Már csak másfél hét van a Kárpát-medence egyik kiemelkedő eseményéig: jövő szombaton, egy héttel Pünkösd előtt a csíksomlyói nyeregben tart szentmisét Ferenc pápa. Természetesen hatalmas a készülődés. A regisztráció már hetekkel ezelőtt véget ért, de ha valaki esetleg most döntene, hogy mégis elutazik, egy kicsit távolabbról akkor is láthatja a szentmisét – közölte az M1 Híradója.

Csíki mintákkal díszítették fel azt a székely kaput, amelyet Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére készítettek. A hatalmas, csaknem négy és fél méter magas és nyolc méter széles székely kaput a csíksomlyói hegynyeregben, a hármashalom oltár közelében állítják majd fel. A Vámszer Géza Művészeti Népiskola diákjai és tanárai faragták a Hargita megyei Zeteváralján. Innen pár nap múlva viszik majd a helyére.

Egész Székelyföld izgatottan készül a pápalátogatásra. Az utcákon szinte mindenki erről beszél. Csíkszereda polgármestere azt mondta, jövő héten csaknem egymillió zarándok érkezésére számítanak, ezért forgalomkorlátozást vezetnek be. Május 31-én csak a helyiek, június elsején napközben viszont már senki sem közlekedhet majd autóval a városban.

Ferenc pápa jövő szombati szentmiséjére a hegynyeregben biztonsági okokból elkerítenek egy több mint tíz hektáros területet. Az ott kialakított szektorokba csak azok mehetnek be, akik korábban regisztráltak. Akiknek nincs jegyük, távolabb, kivetítőn követhetik majd a misét.

Vannak, akik már útnak is indultak. A Mária Maraton nevű sportzarándoklat résztvevői kerékpáron teszik meg a Csíksomlyóig vezető utat. A zarándokok átlagosan napi 90 kilométert tesznek meg. Útközben pedig több ferences templomot is meglátogatnak. Az útvonal kiindulópontja éppen ezért Máriabesnyő volt, majd útba ejtik Szentkutat, Egert, Máriapócsot, Kolozsvárt és a Homoródfürdői Mária-forrást is.

A kerékpáros zarándokok május 31-én érkeznek meg Csíksomlyóra. Addig, a több mint 800 kilométeres távon bárki csatlakozhat hozzájuk.

hirado.hu - M1