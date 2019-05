Theresa May nem tervezi lemondását, de egyre nagyobb a nyomás, hogy távozzon

2019. május 22. 22:51

Theresa May brit miniszterelnök nem tervezi, hogy távozik a Konzervatív Párt vezetői tisztségéből - ami kormányfői megbízatásának végét is jelentené -, ám szerdán egyre erősödő nyomás nehezedett rá mielőbbi lemondása végett. Egyes értékelések szerint May politikai jövője már pénteken eldőlhet.

A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának legbefolyásosabb szakpolitikai testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság szerda este értekezletet tartott a pártszabályzat módosításának lehetőségéről, annak érdekében, hogy Theresa May ellen a frakció azonnali hatállyal újabb bizalmatlansági indítványt terjeszthessen be.

A tory pártcsoport decemberben már tartott egy bizalmi szavazást, ám Theresa May azt megnyerte, és a jelenlegi pártszabályzat szerint tizenkét hónapon belül, vagyis idén decemberig nincs mód újabb bizalmatlansági indítvány előterjesztésére a frakció részéről May ellen.

A szerda esti értekezleten végül nem született döntés e korlátozás eltörléséről, de a bizottság befolyásos elnöke, Sir Graham Brady bejelentette: pénteken személyesen tárgyal a kormányfővel a továbbiakról, és utána ismét tanácskozik az 1922 Bizottság tagjaival.

A testület szerdai ülésén megjelent Julian Smith, a Chief Whip, vagyis az alsóházi tory pártcsoport frakciófegyelmének fenntartásáért felelős magas rangú kabinettag, és közölte, hogy Theresa May nem kíván távozni a Konzervatív Párt és a kormány éléről.

A miniszterelnök lemondása végett kifejtett nyomás folyamatos erősödését jelezte ugyanakkor, hogy szerda este bejelentette távozását Andrea Leadsom, az alsóház vezetője, aki e minőségében eddig a Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős, szintén igen magas rangú kabinettag volt.

Leadsom, a tory frakció keményvonalas Brexit-táborának prominens képviselője Theresa Maynek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy megítélése szerint a kormány Brexit-politikájával immár nem teljesíthető a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntése.

Andrea Leadsom levele szerint az újabb népszavazás - amelynek alsóházi megszavazására a Brexit-feltételrendszer Theresa May által e héten ismertetett törvénytervezete lehetőséget adna - veszélyes mértékben megosztó lenne, és kockára tenné az Egyesült Királyságot alkotó nemzetek unióját.

Theresa May szerdán tájékoztatta a képviselőket a Brexit-feltételek törvénybe iktatását célzó, várhatóan június első hetében az alsóház elé kerülő tervezet fő pontjairól, jórészt megismételve a javaslatcsomagot részletező előző napi beszédét, amelyet egy londoni üzleti rendezvényen tartott.

Megerősítette: a törvénytervezet - amelyet a kormány pénteken közzétesz - előírja majd, hogy a képviselőknek lehetőséget kell adni a voksolásra egy esetleges újabb népszavazásról, de ehhez az szükséges, hogy az alsóház jogszabályba iktassa az EU-val novemberben elért, a ház által azonban eddig háromszor elutasított kilépési feltételrendszert.

Az újabb népszavazás lehetővé tételéről szólva May kijelentette: ahogy azt számtalanszor elmondta, személyesen ellenzi a második referendumot, mivel meggyőződése szerint a kilépésről döntő, 2016 júniusában tartott első népszavazás eredményének kell érvényt szerezni.

Hozzátette ugyanakkor: érzékeli, hogy mennyire "valósak és erőteljesek" az újabb népszavazással kapcsolatos érzelmek a képviselők körében.

Ha a brit törvényhozás alsóháza és a felső kamara, a Lordok Háza többlépcsős eljárásban elfogadja a beterjesztést, az a kilépési szerződés ratifikációját jelenti. Ennek jelenlegi határideje október 31., vagyis ha a brit parlament addig nem ratifikálja a Brexit-megállapodást, az Egyesült Királyság november 1-jén elvileg megállapodás nélkül kieshet az EU-ból.

Theresa May már korábban felajánlotta, hogy távozik, amint a parlament elfogadja a Brexit-törvényt, de szerdai értékelések szerint a rendkívüli ellenállás miatt az sem vehető teljesen biztosra, hogy június elején egyáltalán az alsóház elé kerül a tervezet.

MTI