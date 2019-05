Nyugaton napsütés, keleten csapadék várható

2019. május 23. 09:55

Csütörtökön keleten, északkeleten többfelé várható zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Gyenge hidegfront jellegű hatás várható.

Csütörtök éjjel szakadozik a felhőzet, de alapvetően erősen felhős marad az ég. Szórványosan várható eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé erős széllökések kísérik. Hajnalra 8, 14 fok közé hűl le a levegő – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: OMSZ)

Csütörtökön napközben északkeleten erősen felhős idő lesz, másutt szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Keleten, északkeleten többfelé, másutt elszórtan várható zápor, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé erős, néhol viharos lesz. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A levegő 16 és 21 fok közé melegszik.

(Fotó: OMSZ)

hirado.hu - met.hu