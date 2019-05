Csíksomlyói pápalátogatás: elkészültek a szektorbeosztások

2019. május 24. 11:01

A jegyek kézbesítésével a csíksomlyói pápalátogatásra regisztráltak számára immár az is egyértelművé vált, hogy ki honnan követheti a csíksomlyói nyeregben a szentatya által június elsején celebrált szentmisét. Rövid összefoglaló következik - írja a romkat.ro..

Alapvetően a pünkösdi búcsúhoz hasonló rendezvényre kell számítania minden zarándoknak. Ezzel együtt az alkalom egyedisége és történelmi mivolta, azaz a szentatya látogatása olyan biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé, amelyek megszokottak és ésszerűek minden olyan helyszínen, ahol Őszentsége megfordul.

A biztonsági intézkedések során, az állambiztonsági szervekkel együttműködve, szektorokat alakítottunk ki a csíksomlyói nyeregben. Ezeket 13-14 biztonsági kapun lehet majd megközelíteni. Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az az elkerített területekre történő bejutás esetében tilos birtokolni a következő eszközöket: bármilyen nemű fegyver, gyúlékony, robbanékony anyagok, könnyfakasztó, irritáló vagy bénító hatású szerek, szeszes ital, rendbontásra vagy erőszakos cselekményekre használható (szúró-vágó) tárgyak, üveg. A zarándok magával viheti a következőket: ivóvíz műanyag palackban, kézi ernyő, gyógyszer, tábori szék, sétapálca, zászló, élelem.

Az elmúlt napokban a csoportosan vagy egyénileg regisztráltak is kézhez kapták belépőjegyüket. Ezekről a zarándok számára az is kiderült, melyik szektorba lett besorolva. A jegy hátoldalán látható térkép segítségével azt is be lehet azonosítani, hogy pontosan hol található az illető szektor. Fontos, hogy mindenki hozza magával belépőjét, az egyénileg regisztráltaknak ki kell nyomtatniuk ezeket. A következő sorokban összefoglaljuk, melyik szektorban kik foglalhatnak helyet. A szektorbeosztásban a szervezők a hagyományos pünkösdi búcsús beosztást, a szektor befogadóképességét és a csoportlétszámot is próbálták szem előtt tartani.

Csíkszeredába érkező zarándokok lépten-nyomon információkhoz juthatnak a Hármashalom oltárhoz vezető útjuk során. A városháza 11 információs táblát helyez ki a település bejáratainál, illetve a fontosabb vonulási csomópontoknál. Emellett 13 információs pont is segíti a zarándokok tájékozódását. Itt a városháza és a megyeháza alkalmazottai teljesítenek önkéntes szolgálatot. Ezeknél a pontoknál különböző információs anyagokhoz juthatnak a gyalogosok, illetve ivóvizet vásárolhatnak és a tervek szerint előre csomagolt élelmiszert is beszerezhetnek.

A nyeregbe érve több száz önkéntes segíti a zarándokok tájékozódását, könnyebb beazonosításuk érdekében láthatósági mellényt viselnek majd, illetve nyakkendőt és „önkéntes” felirattal ellátott névtáblát.

Rédai Botond

romkat.ro