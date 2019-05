Vádat emeltek külföldieket légfegyverrel kirablók ellen

2019. május 24. 11:25

Vádat emelt a Budapesti VI. és VII. kerületi ügyészség három férfi ellen, aki légfegyverrel fenyegetőzve rabolt ki külföldieket a VII. kerületben tavaly júniusban - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel.

Ibolya Tibor a közleményben azt írta, az egyik vádlott, egy 21 éves férfi késő este angolul leszólított két külföldit és pénzt követelt az egyiktől, miközben 22 és 28 éves társa - a nyomatékosítás érdekében - az utóbbi légpisztolyát felmutatva autóval elgurultak mellettük.



A sértett a fenyegetés hatására átadta a nála lévő pénzt, de a legfiatalabb vádlott azt nem találta elégnek, ezért a legidősebb kiszállt a kocsiból, és felszólította a másik külföldit, hogy vegyen ki pénzt a bankkártyájával.



A vádlottak az automatához kísérték a sértettet, ahol a 28 éves férfi egy kemény tárgyat a hátához szorítva újra felszólította a pénz felvételére. Miután a külföldi teljesítette a követelést és átadta nekik a pénzt, elhagyták a helyszínt.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói októberben fogták el a gyanúsítottakat, lefoglalták a légfegyvert is. Az ügyészség két rendbeli fegyveresen és csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt vádiratot nyújtott be ellenük a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, az egyik cselekménynél a 22 éves férfi, mint bűnsegéd ellen.



Az előkészítő ülésen a vádlottak nem ismerték be bűnösségüket. Ketten letartóztatásban vannak, a harmadik vádlott bűnügyi felügyelet alatt áll - olvasható a közleményben.

MTI