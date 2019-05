Strache-ügy - Határozatképtelenség a nemzetbiztonsági bizottságban

2019. május 24. 13:15

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pénteken. A Strache-ügy folyományaként összehívott testület ellenzéki tagjai a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterekhez és a házelnökhöz fordulnak, amiért a rendkívüli ülésen a titkosszolgálatok képviselői sem jelentek meg.

Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos elnöke azért hívott össze rendkívül tanácskozást péntekre, hogy megvizsgálják a Strache-botrány magyar vonatkozású szálait.

Az ülés kezdete előtt a Fidesz-frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében az ellenzék kampányeseményének minősítette az ülést. "A szocialisták üzleteltek Pecinával, amikor eladták neki saját lapjukban, a Népszabadságban lévő üzletrészüket 1,5 milliárd forintért. Ha az ellenzék vizsgálgatni akar valamit, akkor ez legyen az!" - írták, hozzátéve: a kormánypárti képviselők nem asszisztálnak az ellenzék kampányeseményéhez.



Mirkóczki Ádám - miután nem sikerült megszavazni a napirendet - azt hangsúlyozta, a bizottsági ülés bojkottálása sokadik alkalommal fordult elő, az viszont példátlan, hogy a titkosszolgálatok meghívott képviselői sem jelentek meg. Ez szerinte felveti a nemzetbiztonsági törvény megsértését.



A bizottsági teremben, majd az ülés után a sajtónak nyilatkozva is elmondta, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterekhez - Szijjártó Péter külügyminiszterhez és Pintér Sándor belügyminiszterhez - fordulnak, hogy megtudják: ők adtak-e utasítást arra, hogy a bizottsági ülésen ne jelenjenek meg a titkosszolgálatok. Ha a válasz nemleges, a szolgálatokat is megkeresik, honnan volt információjuk arról, hogy nem kell megjelenniük; esetleg a Fidesz adott-e erre utasítást - tette hozzá.



A szocialista Molnár Zsolt javaslatára Kövér László házelnök állásfoglalását is kikérik. Megkérdezik tőle, mindezek után javaslatot tesz-e a nemzetbiztonsági bizottság feloszlatására, megszüntetésére - mondta Mirkóczki Ádám, aki szerint beszélni kellett volna arról, tapasztalható-e Magyarország függetlenségét, szuverenitását veszélyeztető bármilyen törekvés.



Ungár Péter, a bizottság LMP-s tagja azt mondta, az ausztriaihoz hasonló tranzakció Magyarországon már végbement, Paks II. az egyik legnagyobb ilyen megrendelés.



Molnár Zsolt, a bizottság MSZP-s tagja arról beszélt, a magyar parlamentarizmus története szerinte a pénteki napon véget ért, ami történt, az az "állampárti működés bizonyítéka". Szerinte a szolgálatok nem maguktól nem jöttek el, és felvetődik a kérdés, honnan tudták, hogy határozatképtelen lesz az ülés, kaptak-e utasítást, hogy nem jelenhetnek meg a testület előtt.



Múlt pénteken számolt be a Der Spiegel című német hírmagazin és a Süddeutsche Zeitung című német lap egy rejtett kamerákkal készített videofelvételről, melyen Heinz-Christian Strache alkancellár, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy magát ausztriai befektetésre készülő dúsgazdag orosznak valló nőnek 2017 júliusában, néhány hónnappal az ausztriai parlamenti választás előtt. Másnap Heinz-Christian Strache lemondott alkancellári és pártelnöki tisztségéről, Sebastian Kurz pedig felmondta a koalíciót az FPÖ-vel és kezdeményezte előrehozott választások kiírását.

