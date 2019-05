Bocskai-díjjal tüntette ki Balog Zoltánt a Sapientia Egyetem

2019. május 24. 14:11

Bocskai-díjjal tüntette ki Balog Zoltán miniszterelnöki biztost, a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriumának elnökét pénteken Kolozsváron a magyar állam által fenntartott Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

A kitüntetést a kolozsvári kar Mátyás királyról elnevezett aulájában adták át az egyetem szenátusának a rendkívüli ülése alkalmával.

Balog Zoltán Bocskai István fejedelmet és a Bibliát idézve jelentette ki meggyőződését, hogy harcolni és építeni kell. Úgy vélte: a szellemi harcot a magyar nemzet egysége és részekre szakítottsága kell, hogy meghatározza.



Büszkeséggel említette a minisztersége idején kialakított Kárpát-medencei felsőoktatási teret, amelyet tudatosan úgy építettek ki, hogy az egyetemek ne a budapesti központhoz, hanem egymáshoz kapcsolódjanak.



Az egyetemet működtető Sapientia Alapítvány elnöke, Kató Béla erdélyi református püspök köszöntésében a miniszter latin szó eredeti jelentését említve elmondta: Balog Zoltán az egyedüli, aki kormánytagsága előtt is miniszter volt, és az után is az maradt. Mint elmagyarázta: egykor a lelkészeket illették a szolga jelentésű miniszter szóval, és Balog Zoltán mindig is szolgált.



Dávid László rektor méltatásában megemlítette: Balog Zoltántól tanulta, hogy nemcsak a megoldandó feladatokat kell látni, hanem azokat a fiatalokat is, akikért az egyetem létezik. Hozzátette: a kis országoknak felelősen kell gazdálkodniuk emberi erőforrásaikkal, és ez fokozottan igaz a kisebbségben élő erdélyi magyarságra. Azt is megemlítette, hogy az egyetemi tanárok szívük szerint csak az elittel foglalkoznának, de a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek az is feladata, hogy ne hagyja elveszni a fiatalokat.



A díjátadást megelőzően Balog Zoltán a Magyar politikai enciklopédia könyvbemutatóján vett részt a kolozsvári egyetemen az enciklopédia több szerzőjével és szerkesztőjével együtt.



Tonk Márton, az egyetem szenátusának elnöke elmondta: a Bocskai-díjat azoknak a személyiségeknek adják, akik munkájuk során sokat tettek az erdélyi magyar egyetemi oktatásért.



MTI