Magyar Kupa - nehéz meccset várnak a döntőtől az edzők

2019. május 24. 14:21

A MOL Vidi FC és a Budapest Honvéd vezetőedzője is jó hangulatot, egyben nehéz mérkőzést vár szombat este a Groupama Arénában, ahol a két együttes a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében találkozik egymással.

A 78. hazai kupadöntő pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, több mint 10 ezer jegy már elkelt, a magyar szövetség (MLSZ) ugyanakkor minden érdeklődőt arra buzdít, hogy lehetőleg elővételben váltsa meg belépőjét a 19.30-kor kezdődő fináléra.



Marko Nikolic, a MOL Vidi FC vezetőedzője azt mondta, kiemelten fontos mérkőzés lesz számukra a kupadöntő, mivel ezt a trófeát eddig csak egyszer sikerült megnyernie a csapatnak.



"Megkoronázhatnánk ezzel az egyébként nagyon jól sikerült szezonunkat, amelynek része volt az Európa-liga-menetelés, a második hely a bajnokságban, és a hazai kupasorozatban a döntőbe jutás" - jelentette ki a szerb szakember, aki dicsérte az ellenfelet, kiemelve, hogy a Honvéd mindig kellemetlen rivális, amelynek ráadásul az OTP Bank Liga egyik gólkirálya, Holender Filip is a tagja.



"Hasonlóan készültünk erre a találkozóra, mint az El-meccsekre, ugyanakkor ki kell emelnem, hogy január óta most először fordul elő, hogy sérültünk és eltiltottunk sincs, így a legerősebb csapatunkkal tudunk majd pályára lépni" - mondta Nikolic. Külön hangsúlyozta: sikerült a fehérvári ultrákkal is egyezségre jutniuk, így a keménymag is a helyszínen buzdítja majd az együttest.



"Az utolsó négy bajnokinkon már a kupadöntőre készültünk, hiszen biztos volt, hogy másodikként zárunk a bajnokságban. Hiszek a csapatomban, mint mindig, meg akarjuk nyerni a kupát" - tette még hozzá a szerb vezetőedző.



A Honvédot irányító Supka Attila azt mondta, teljesen másképpen készültek a kupasorozat fináléjára, mint a bajnoki meccsekre.



"Az elsőszámú célunkat, a nemzetközi kupaindulás kiharcolását elértük, és az elmúlt héten a következő cél, a Magyar Kupa megnyerése lebegett a szemünk előtt, ennek megfelelően végeztük el az edzésmunkát" - mondta az 56 éves tréner, aki 2007-ben már nyert Magyar Kupát, éppen a Honvéddal.



"Úgy gondolom, egy ilyen sorozat döntőjében nincs esélyes, vagy kevésbé esélyes csapat. A bajnokságban három meccsen háromszor kaptunk ki a Viditől, de azt gondolom, meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtottunk, most itt a kiváló alkalom, hogy visszavágjunk a bajnoki vereségekért" - jelentette ki Supka.



A sajtótájékoztatón Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője bejelentette, hogy az idei évtől a győztes csapat nemcsak a Magyar Kupa vándorserlegét, hanem annak egy méretarányosan mindenben megegyező, kicsinyített mását is megkapja, de ez utóbbit meg is tarthatja.



A szombat esti döntőn az év játékvezetőjének választott Iványi Zoltán fújja majd a sípot.



MTI