NVI: vasárnap 23 óráig nem lehet közölni a választási adatokat

2019. május 24. 17:47

Az Európai Unió előírása szerint addig nem hozhatja nyilvánosságra egyetlen tagállam sem az európai parlamenti választás hivatalos eredményét, amíg valamennyi tagállamban nem fejeződik be a szavazás - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.

Ezért - bár este 7 órakor bezárnak a magyarországi szavazókörök - az NVI sem közölheti az adatokat este 11 óráig, amíg - az unióban utolsóként - be nem zárnak az olaszországi szavazóhelyiségek - közölte.



Hozzátette: ezért amikor este 11 órakor elindul a tájékoztató rendszer, már viszonylag magas feldolgozottsági adatokat fognak mutatni a számok. A szavazóköri jegyzőkönyvek eredményének rögzítésével párhuzamosan azonban a választási részvételre vonatkozó adatok már este 11 óra előtt frissülnek a www.valasztas.hu oldalon.

Az EP-választáson 8 008 739-en jogosultak szavazni, a 10 277 belföldi szavazókörben 7 873 125-en voksolhatnak, ebből 97 702-en a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településen. A 132 külképviseleten 20 290-en voksolhatnak, levélben pedig 115 324-en. Más uniós tagállam állampolgárai közül 3390-en voksolhatnak a magyar EP-listákra.



A 97 702 átjelentkező közül a legtöbben a főváros XI. kerületében szavaznának: ott az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt 56-os szavazókörben 4171-en voksolnak majd, ebből 3222-en átjelentkezéssel. A szavazás folyamatosságának biztosítása érdekében a korábbitól eltérő helyszínen, egy gazdagréti tornateremben a tervek szerint 25 szavazófülkét állítanak majd fel. A második legtöbb átjelentkező a XIII. kerületben van (2853), a XIV. kerületbe pedig 2720-an jelentkeztek át. A negyedik legtöbb átjelentkező Szegeden van, 2521.



A legkisebb szavazókör a Zala megyei Iborfia, ott kilenc választópolgárt várnak vasárnap.



Az NVI elnöke elmondta: a legfiatalabb választópolgár 2003. február 17-én született, és házasságkötés révén lett nagykorú.



Vasárnap 110 154 első szavazót várnak a választásra, ők a szavazóhelyiségben nemzeti színű, az EU zászlajával díszített szilikonkarkötőt vehetnek át. A legtöbb első szavazó - 64 - a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor 1-es szavazókörében voksolhat.



Mozgóurnát személyesen pénteken 16 óráig, utána pedig már csak ügyfélkapus azonosítással, vasárnap délig lehet igényelni. Pálffy Ilona elmondta, hogy eddig 44 030 mozgóurnát igényeltek.



A szavazatszámláló bizottságokba 26 905 delegáltat jelentettek be a listát állító pártok. Pálffy Ilona elmondta: a 10 277 szavazókörből 371 olyan, ahol egyáltalán nincs delegált, 2860-ban pedig nincs ellenzéki delegált.



Szerda délutánig az összes szavazókör beszkennelt jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzák a www.valasztas.hu oldalon, hogy össze lehessen hasonlítani a választási informatikai rendszerben lévővel - mondta.



Az NVI-hez péntek reggelig több mint 37 ezer levélszavazat érkezett vissza. Ebből 17 699-nek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték: közülük 15 745 volt érvényes és 1954 érvénytelen. A legtipikusabb érvénytelenségi ok az, hogy hiányzott vagy nem volt teljeskörűen kitöltve az azonosító nyilatkozat - ismertette. Az érvényes iratok szavazatot tartalmazó borítékjait csak vasárnap este 7 óra után bonthatják fel az NVI-ben.



A vasárnapi EP-választást a péntek reggeli adatok szerint 31 nemzetközi megfigyelő követi nyomon.

MTI