Kárpátalja Kincsei - Fotókiállítás a Magyarság Házában

2019. május 24. 20:38

A kárpátaljai magyarság örök példát szolgáltat arra, hogy a többségi nemzet tengerében miként kell élni akarni, soha fel nem adni, pozitívan a jövőbe nézni - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Kárpátalja Kincsei című kiállítás megnyitóján a fővárosi Magyarság Házában pénteken.

Mint Szilágyi Péter fogalmazott, a Perl János képeiből rendezett tárlaton látható fotók ízelítőt adnak Kárpátalja esszenciájából. A képeken megelevenednek a régió történelmi emlékhelyei, köztük a munkácsi vár, a Vereckei Emlékmű, a természeti kincsek, de Perl János megörökítette a hagyományos népi mesterségek űzőit, így a szövőnőt, a bodnárt, a borászt, a bőrdíszművest, a fazekast is.



"A kiállítás tematikáját tekintve a kárpátaljai magyarság pilléreire épül: a történelem, a hagyomány, a vallás és az oktatás egységére. Azokra az alapokra, amelyeket kisebbségi léte ellenére máig megőrzött a közösség" - szögezte le a miniszteri biztos.



Kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarság mindenkor számíthat az anyaország támogatására. "Évek óta segítjük a térségben élő magyarság szülőföldön boldogulását, hogy ugyanolyan életkörülményekhez jussanak, mint az anyaországban élők. A gazdaság, az oktatás és az intézmények fejlesztése is legnagyobb nemzetpolitikai célunkat szolgálja, azt, hogy gyarapodó közösségek jöjjenek létre Kárpát-medence szerte" - hangsúlyozta.



Szilágyi Péter arról is beszélt, hogy a kormány megkétszerezte a Kárpátaljáról igényelhető szociális csomag keretösszegét, a jelenlegi pályázati kiírás meghaladja a 2,5 milliárd forintot. "Remélem, a jövőben Kárpátalja és ezzel együtt Ukrajna is egy új korszakba lép, amelyben gyümölcsöző együttműködésben tudunk közösen biztonságos életteret teremteni az ott élő honfitársainknak" - tette hozzá.



A tárlaton a fotók mellett a térség híres kézműves termékeit, a salánki hordót, a csörögefánkot, a Hidi-kerámiát, a beregi szőttest, a salánki viaszos tojást és a régió pálinkáját is megtekinthették az érdeklődők.



A péntek esti fotókiállítást divatbemutató, zene és tánc kísérte a Magyarság Házában. Az esemény az Értékek vonzásában című programsorozat része, amelyben az intézményben bemutatják a határon túli magyar tájegységek néprajzi és népművészeti kincseit.

MTI