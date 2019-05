Merkel: támadják az Európai Unió alapértékeit

2019. május 24. 20:50

Meg kell védeni az Európai Unió alapértékeit, amelyek kívülről és belülről is támadás alatt állnak - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár, az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa pénteken Münchenben az EPP európai parlamenti (EP-) választási kampányának záró rendezvényén.

Az EU alapvető értékei a demokrácia, a jogállam, a szólás és a vallás szabadsága, a sajtószabadság, az emberi jogok és az emberi méltóság iránti elkötelezettség, és "a nacionalizmus minden formája támadás ezen értékek ellen" - szögezte le Angela Merkel.



Aláhúzta, hogy "az uszítás emberek ellen támadás a közös értékeink ellen, az igazságszolgáltatás és a sajtószabadság elnyomása támadás a közös értékeink ellen".



Ilyen helyzetben "nem lehetünk ingatagok, nem habozhatunk, fel kell emelnünk a hangunkat és világosan el kell mondanunk, hogy az EPP ezt nem tűri el" - mondta a német kancellár.



Angela Merkel nem vett részt a választási küzdelemben, a müncheni gyűlés volt az egyetlen hivatalos kampányrendezvény, amelyen megjelent.



Beszédében kiemelte: minden erejét megfeszítve dolgozik azért, hogy az EPP csúcsjelöltje, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke. Nem "megosztó" politikusokra, hanem olyan "hídépítőkre" van szükség, mint Manfred Weber - mondta.



A CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) - Manfred Weber pártja - azért válhatott Németország meghatározó politikai erejévé, mert hidat tudott építeni katolikusok és protestánsok között, és a tőke és a munka között.



Most ismét hidakat kell építeni, hidakat a "nemzetközi pénztőke" és a társadalmi igazságosság elvének érvényesülése között, a "klímakatasztrófa" elhárítása és a gazdasági növekedés fenntartása, az innováció és a szociális biztonság, a megerősített külső határokkal rendelkező EU és a közösség szomszédsága között - fejtette ki Angela Merkel.



A többi között arról is szólt, hogy az EPP, a CDU és a CSU Európája "nem centralizált és nem bürokratikus Európa, amelyben mindent Brüsszelből irányítanak, hanem egy Európa, amely büszke a sokszínűségére, amelyet az emberek az otthonuknak éreznek, és amely gazdagodásnak, és nem tehertételnek érzi a különböző kultúrákat".



Manfred Weber a rendezvényt záró beszédében megismételte a kampány során tett legfontosabb igéreteit. Szólt például arról, hogy meg kell erősíteni a külső határ védelmét, de az afrikai szomszédsággal is többet kell foglalkozni, egy "Marshall-tervvel" és a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésével kell segíteni a kontinens országainak fejlődését.



Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az általa vezetett Európai Bizottságban külön uniós biztosi tisztséget hozna létre az EU Afrika-politikájának megvalósítására.

A CSU-s politikus legfőképpen a szélsőségek elutasítását sürgette a választóktól. Nem baloldali és nem jobboldali nacionalista, hanem "konstruktív" és a társadalmi, politikai középre támaszkodó EU-t kell építeni - hangoztatta az EPP csúcsjelöltje.



A pártcsalád támogatóinak az utolsó percig küzdeniük kell azért, hogy a "populisták és nacionalisták ne tudják tönkretenni az EU-t - mondta Manfred Weber.

MTI