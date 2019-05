Zelenszkij "szükség esetén" kész Kárpátaljára utazni

2019. május 24. 23:01

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij telefonon kért tájékoztatást a kárpátaljai árvízhelyzettel kapcsolatban Jaroszlav Halasztól, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal megbízott vezetőjétől – adta hírül a pmg.ua hírportál.

A megye első embere beszámolt az elnöknek a mezőgazdaság és az infrastruktúra területén már jelenleg is számba vehető anyagi károkról, továbbá arról, hogy az áradás valószínűleg emberéletet is követelt. Halasz elmondta, hogy az áradások okozta károk teljes képe valószínűleg csupán a jövő héten rajzolódik ki, ám az már most biztosra vehető, hogy a megye kénytelen lesz a Miniszteri Kabinethez fordulni azzal a kéréssel, hogy különítsen el anyagi forrásokat az állami tartalékalapból az árvíz sújtotta területek kárrendezéséhez.

Az elnök kijelentette: szükség esetén kész Kárpátaljára utazni, hogy személyesen ellenőrizze az árvízkárok felszámolását.

karpatalja.ma