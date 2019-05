Strache bukása egy „hihetetlenül ócska és primitív csapda volt”

2019. május 24. 23:34

A Hír TV Háttérkép című műsorában Bayer Zsolt és két állandó közgazdász vendége – Bogár László és Boros Imre – a nemzetközi pénzvilág, a gazdaság és a hazai közélet furcsaságai mellett a hétvégén esedékes EP-választásokról is kifejtették a véleményüket.

Kezdő témaként szerepelt, hogy 2017 tavaszán, egy ibizai hotelszobában „egy berúgott, bekokszolt Strache nevű úr, aki akkor még csak a Szabadságpárt vezetője” „hülyeségeket beszélt” egy orosz oligarcha unokahúgának tartott szőke nőnek. Két év elteltével ebbe az ibizai „szeánszba” belebukik Strache, aki immáron alkancellár.

„Mai tudásunk szerint hétfőn tokkal-vonóval bele fog bukni a komplett osztrák kormány. Nem fura ez az egész történet? – vetette fel Bayer Zsolt műsorvezető. Boros Imre úgy reagált: ma már tisztán látható, tudott, hogy a történet 2016-tól, két évvel ezelőtt indult, amikor a Strache család ügyvédje jelezte, hogy egy értékesíteni szánt ingatlanukra vevő jelentkezett – az Ibizán később megismert „orosz nő” volt az.

Az is napvilágra került, hogy akik „felépítették ezt a történetet” azok 600 ezer eurót invesztáltak bele, és az is ismert immáron, hogy a többórás videót „1 millió euróért árulták különböző forrásoknak”. Még a német politikum nagy öregje, Wolfgang Schäuble is úgy látta, hogy „erősen titkosszolgálati módszerekre emlékeztetően szaglik ez a történet.” Teljesen világos, hogy politikai lejáratásra ment ki a dolog, csak az időzítés volt kérdéses – fejtette ki a közgazdász.

Boros Imre szerint mindez azért következhetett be, mert Kurz kancellár elkövette az „ősbűnt”, amit korábban Schüssel is, és a vörös-fekete koalíció helyett összeállt a Szabadságpárttal, azaz a radikális jobboldali erőkkel. Ezáltal a Néppártot „kirántotta” az évtizedes politikai állóvízből. „Legalább három rétege van ennek a történetnek” – kezdte Bogár László, majd úgy folytatta: a politika pár évtizede meglehetősen „omladékonnyá” vált. Ezt a komédiát, színjátékot csak azzal lehetett végigvinni, aki erre alkalmas. Szerinte a mostani fiatal osztrák kancellárról is be fog bizonyosodni, hogy a látványtechnikai felépítettsége mögött messze nem olyan alkalmas vezető szerepre, mint azt hiszik róla. A nyugati „politikai osztály reprezentánsai katasztrofális állapotban vannak” – húzta alá Bogár László.

A műsor folytatásában többek között szó esett a baloldali-liberális gazdasági szakemberek infláció miatti aggódásáról, a Donald Trump által feltámasztani kívánt amerikai autóiparról és az egy munkaórára jutó bérköltségekről.

A teljes tartalom IDE kattintva érhető el.

HírTV