Trump hatalmas bejelentést tett

2019. május 27. 09:40

Japán 105 új amerikai F-35-ös vadászbombázót fog vásárolni - jelentette be Donald Trump. Japán 105 darab új F-35-ös vadászbombázót fog vásárolni az Egyesült Államoktól - jelentette be hétfőn Donald Trump amerikai elnök Tokióban, az Abe Sindzó japán kormányfővel tartott tárgyalásai után. "Az Egyesült Államok támogatja Japán erőfeszítéseit védelmi kapacitásainak javítására, és az elmúlt hónapokban már küldtünk is neki nagy mennyiségű katonai felszerelést" - mondta el Trump a tárgyalások után tartott sajtóértekezleten, ahol bejelentette az amerikai vadászbombázók eladását Japánnak. <p>Japán, amely 2011 végén már rendelt 42 F-35-öst, újabb vásárlási szándékának bejelentésével az első külföldi vásárlója lesz az ötödik generációs amerikai vadászbombázónak.

MTI