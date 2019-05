Komoly kihívást jelent a liberális elitnek az EP-választás eredménye

2019. május 28. 12:21

Az MSZP és az LMP politikai jelenlétére 2022-ig lehet számítani, de ez is csak egzisztenciális okokra vezethető vissza, hiszen az európai-parlamenti választásokon bebizonyosodott, hogy egyik pártnak sincs már komoly támogatottsága – mondta Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója hétfőn az M1-en.

Gyurcsány Ferenc 2006-ban technikailag bukott meg, 2009-ben pedig ténylegesen. Azóta folyamatosan próbál vezető szerephez jutni ellenzéki oldalon, a DK térnyerésével ez most úgy tűnik, végre sikerült neki, aminek az lehet a következménye, hogy néhány MSZP-s politikus csatlakozni fog a jövőben a Demokratikus Koalícióhoz.

Boros Bánk Levente szerint az MSZP azért szerepelt ilyen gyengén a választásokon, mert nem tudott komoly programmal előállni, és nem sikerült „kitermelnie” olyan politikust, aki személyét és karizmáját tekintve vonzó lehet az emberek számára.

A nagy vereséget szenvedett pártok közé sorolható a Jobbik is, ahol csak úgy, mint az MSZP-nél és az LMP-nél identitás válság lépett fel néhány évvel ezelőtt, és amelyet a belső feszültségek, konfliktusok, párton belüli személyes ellentétek folyamatosan gyengítettek. Ezt látva az emberek nem érezték ezekben a pártokban az alkalmasságot arra, hogy legalább megszorongassák a kormánypártokat.

A DK-nak most volt, a Momentumnak még lehet mondanivalója

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a DK és a Momentum azért ért el jó eredményeket vasárnap, mert az emberek az MSZP-t, az LMP-t és a Jobbikot leváltották, tehát a vereséget szenvedő pártok kontójára erősödhettek meg a választásokon második és harmadik helyet elért erők. A szavazók valószínűleg úgy gondolkodtak, hogy a DK-nak most volt, a Momentumnak pedig még lehet mondanivalója.

Boros Bánk szerint a DK jó stratégiát választott azzal, hogy nem magát Gyurcsány Ferencet, hanem feleségét, Dobrev Klárát tette meg a kampány arcának. Rövid távon Gyurcsány néven ugyanis nem lehet választást nyerni, választásokon komoly eredményt elérni.

A kormánypártok viszont profitálnak a volt szocialista miniszterelnök szerepléséből, hiszen az emberek még emlékeznek a 2010 előtti, Gyurcsány vezette érára.

A Momentumnak ugyanaz a hátránya, ami az előnye – mondta a szakértő. Nincs tapasztalata és politikai teljesítménye, ezért az emberek lehetőséget adtak neki, de nehéz helyzetben van, hiszen el kell nyernie a szavazók bizalmát, miközben rengeteg buktatón kell átvergődnie, és most már Gyurcsány Ferenc is komoly ellenfélnek fog bizonyulni, aki mindig is sikeresen „maga alá tudott gyűrni” más pártokat.

Nagy győzelmet aratott a Fidesz

Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a Fidesz–KDNP 13, a Demokratikus Koalíció 4, a Momentum Mozgalom 2, az MSZP–Párbeszéd és a Jobbik 1-1 mandátumot szerzett.

Az ország minden megyéjében és Budapesten is nyert a Fidesz–KDNP – mondta a Nézőpont Csoport vezetője vasárnap este az M1-en. Mráz Ágost Sámuel szerint ez azt jelzi, hogy a kormánypárt egy igazi néppárt, minden társadalmi csoportban a legnépszerűbb. Az elemző szerint, annak, hogy Budapesten is komoly támogatottsága van a Fidesznek, az önkormányzati választáson is jelentősége lesz.

Kitért arra is, hogy az összes megyében és a fővárosban is a Demokratikus Koalíció lett a második. Ez az elemző szerint azt jelenti, hogy a DK felhatalmazást kapott az ellenzék önkormányzati választásokra szóló megállapodásainak felülvizsgálatára.

A vasárnapi percről percre anyagunkat itt találja.

hirado.hu - M1