Szombaton rendezik meg a Kórusok éjszakáját Budapesten

2019. május 28. 13:38

Szombaton rendezik meg a Kórusok éjszakáját a józsefvárosi Palotanegyedben, ahol tíz helyszínen mintegy 50 kórus várja a közönséget koncertekkel utcákon, tereken és belső kertekben, udvarokban.

A program 16 órakor az Éneklő kerttel kezdődik a Múzeumkertben, ahol mintegy 15 kórus mutatkozik be egy-egy perces műsorral, a koncertekből ízelítőt adva a közönségnek. Ez az esemény másik 15 kórussal 19 óra 30 perckor ismétlődik a Múzeumkertben - ismertették a programot Gábor Sára, a fesztivál egyik főszervezője.

Elmondta: a tíz helyszín között három új is megtalálható: a Premier Kultcafé, továbbá a Krúdy utca 11., amely egy lakóház belső udvara, valamint a Párbeszéd Háza a Horánszky utcában, ahol a templomteret tölthetik be énekszóval.

A színpadi kórusok mellett flashmobokkal is készülnek négy helyszínen. Aki nem vált jegyet a fesztiválra, csak sétál vagy két koncerthelyszín között közlekedik, az is hallhat kórusokat a Mikszáth Kálmán téren, a Lőrinc pap téren, a Szabó Ervin téren és a Pollack Mihály téren.

Görgey Szilvia, a rendezvény másik főszervezője elmondta: a fellépő kórusok több műfajban szólalnak meg, klasszikus zene, népzene, régizene, kortárs zene, könnyűzene és gyerekkar is szerepel a programban. Olyan kórusok is érkeznek a fesztiválra, amelyek csak meglepetésszerűen, a flashmobokon szólalnak meg a négy helyszín egyikén.

Kiemelte: a fellépőkhöz minden évben csatlakoznak újak. Mint mondta, a kórusok 20 perces koncerteket adnak, majd 20 perces szüneteket tartanak, hogy a közönség vándorolhasson is a helyszínek között és a flashmobokkal is találkozhasson. Ha valaki egy helyszínt választ, ott is több műfaj megjelenik - mondta, hozzátéve, hogy az idén külföldről is érkeznek kórusok, többek között Norvégiából, Írországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Görögországból. A közönség mintegy 2000 énekest hallhat, az ötven kórus közül tíz flashmob keretében lép fel.

A rendezvény helyszínei között van az új helyszínek mellett az Építész udvar, a Jézus Szíve Templom, a Lőrinc pap tér 3., a Nemzeti Múzeum belső udvara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Gesztenyés kertje, a Szent Anna Kollégium és a Vörösmarty Gimnázium.

A fesztivált a Csíkszerda Egyesület önkéntesei, a Csíkszerda kóruscsalád tagjai szervezik. A kórus vezetője Tóth Árpád, a Kórusok éjszakája művészeti vezetője elmondta: "olyan élményt szeretnénk adni a közönségnek és az éneklőknek is, hogy bizonyítva lássák, hogy az éneklés nemcsak egy fura hobbi, hanem életmód lehet".

Elmondta: a Csíkszerdának jelenleg kilenc együttese és négyszáz aktív tagja van. Független szervezet, önként járnak össze és szervezik a fesztivált, az együttes semmilyen anyagi támogatásban nem részesül, minden költséget a koncertek adományai fedeznek. Mint mondta, a Csíkszerda kóruscsaládot három nagykórus, egy kamaszkórus, egy gyerekkar, egy zenekar és három kamarakórus alkotja. Repertoárjuk a népdaloktól a barokkon át a kortárs művekig terjed.

A fesztivál közös énekléssel zárul a Pollack Mihály téren 23 órakor. Az alkalomra Molnár Illés írt Budapestről egy verset, amelyet Tóth Árpád karnagy zenésített meg.

MTI