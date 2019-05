Sajtóklub: A Fidesz mostani „bukása” egy történelmi győzelem

2019. május 28. 17:44

A Fidesz hatalmasat bukott az európai parlamenti választáson – legalábbis az ellenzék és az ő sajtója szerint. Bencsik András, Szentesi Zöldi László és Huth Gergely a Sajtóklub legutóbbi adásában rámutatott, miért is hamis az egész ellenzéki kommunikáció. Adásunkban szó esett arról is, nyilvánvaló, hogy az EP-választási eredmények fényében Gyurcsány Ferenc úgy érzi, mostantól ő fújja a passzátszelet az ellenzéki térfélen, hiszen hosszú évek nélkülözése után kézhez kapta a magyar baloldalt. Műsorvezető: Bayer Zsolt. Történelmi győzelmet aratott a Fidesz-KDNP az európai parlamenti választáson, bármit is állít az ellenzék – mondta Bayer Zsolt a Sajtóklubban. 2006 óta ez volt a tizedik választás, ahol rommá vertük a tisztelt ellenzéket, egyes sajtótermékek mélyenszántó elemzéséből azonban kiderül, hogy a Fidesz egy marha nagyot bukott – értékelt a műsorvezető.

Bencsik András felhívta rá a figyelmet, hogy az öt évvel ezelőtti EP-választáson a Fideszre 1 millió 193 ezren, most pedig 1 millió 795 ezren voksoltak. A Magyar Demokrata főszerkesztője ezen kívül egyértelműen európai rekordnak nevezete az 52 százalékos támogatottságot.

Ez a plusz 600 ezres szavazat pedig, amennyivel többet a Fidesz szerzett, az több mint amennyit a DK, vagy akár a Momentum szerzett összességében, vagyis valóban példátlan erejű győzelemről van szó – tette hozzá.

Szentesi Zöldi László Gyurcsány Ferenc matematikai logikájára mutatott rá, ugyanis a DK elnöke állítja, a Fidesz egymillió szavazót veszített a tavalyi országgyűlési választások óta. Az újságíró szerint a volt kormányfő olyan apróságokról feledkezik el, hogy a parlamenti választáson 70, most pedig 42 százalékos volt a részvétel. A Magyar Demokrata főmunkatársa hozzátette: a legnagyobb fegyvertény, hogy a sokadik választást nyerte meg a Fidesz-KDNP pártszövetség. Az EP-választás eredményét Szentesi Zöldi László is hatalmas győzelemnek értékelte, hiszen közlése szerint elég csak rátekinteni a számokra, akkor látható is, hogy csaknem kétszer annyi mandátumot szerzett a Fidesz, mint a többi párt együttvéve.

Bayer Zsolt műsorvezető egy régi ellenzéki logikára mutatott rá, miszerint, „aki otthon marad, azt konzekvensen mindig magukhoz számolják”.

Csongrád megye kivételével az összes megyében 50 százalék felett teljesített a Fidesz, sőt Vas és Szabolcs-Szatmár-Beregben, ahol 66, illetve 62. Budapesten is minden kerületben a Fidesz nyert, így Bayer Zsolt szerint érthetetlen, hogy mit is kellene csinálni ahhoz, hogy az ellenzéki pártvezetők elismerjék a fideszes győzelmet.

Azzal kapcsolatban, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK 4 európai parlamenti mandátumot szerzett, Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője – az ellenzéki szavazók megsértése nélkül – úgy fogalmazott, ez olyan, mintha az emberek egy része moszatként, mindenféle memória nélkül élné a világát és nem emlékszik arra, hogy Gyurcsány valóban a szakadék szélére sodorta az országot. Hozzátette: Dobrev Klára és az ő egész családja életműve ellenére képesek erre a csapatra szavazni, csak azért, mert nagy dolgokat ígérnek.

Szentesi Zöldi László szerint, aki aggódik a DK 4 mandátuma miatt, annak nincs miért izgulnia, hiszen csak átrendeződés történik.

Egyszerűen darabra megvannak a kommunisták, tehát az a nagyjából egymillió ember, aki most már 700 ezerre olvadt, az darabra megvan, csak az történt, hogy az MSZP annyira formán kívül van, hogy hozzájuk képest Gyurcsány Ferenc és Gyurcsány Ferencné is egy rokonszenvesebb alternatíva volt – közölte. Szerinte szó sincs arról, hogy átrendeződött volna a politikai térkép, hanem a baloldalon belül másképp oszlik meg ugyanaz a szavazattömeg.

Bayer Zsolt úgy véli, morálisan valóban szörnyű, hogy Gyurcsány lett az ellenzék vezére, de valójában a Fidesznek az a legjobb alternatíva, egy ajándék, hogy a DK elnökével kell hadakoznia.

Bencsik András azt mondta, a DK második helye a listavezető, Dobrev Klárának köszönhető.

Arca lett a baloldalnak, úgy hívják: Dobrev Klára. A kellemes külsejű Dobrev Klárát állították ki feltűnő, decens sárga kosztümökben. De ez csak egy maszk, ez azonban későn derül ki. Mint amikor a kígyó levedli bőrét, az MSZP él fog tűnni, és a DK bújik ki, nem nagy örömünkre – fogalmazott a Magyar Demokrata főszerkesztője.

A teljes adást IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

HírTV