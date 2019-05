Az EP-választás ellenzéki eredménye boríthatja az eddig megállapodásokat

2019. május 29. 01:07

Ahogy az várható volt, az EP-választás mindent boríthat az ellenzéki oldalon a fővárosban és akár más településeken is. Bár eleinte még cáfolták ezt az ellenzéki pártok, mára kiderült, hogy a Momentum mindenképpen változtatni akar az ellenzéki polgármester-jelöltek névsorán. A vasárnapi eredmények - elemzők szerint - rendkívül kellemetlen helyzetbe hozták Karácsony Gergelyt és Puzsér Róbertet is, vagyis az eddigi főpolgármester-jelölteket, mert az MSZP-P, az LMP és a Jobbik szereplése is minden várakozást alulmúlt – közölte az M1 Híradója.

„Mi közöm nekem ahhoz, hogy most ők épp összeomlanak?!” – ezt mondta a HVG-nek Puzsér Róbert, miután kiderült, hogy a főpolgármester-jelöltségét támogató LMP a vártnál is gyengébben szerepelt az európai parlamenti választáson és nem küldhet képviselőt Brüsszelbe.

Puzsér Róbert megpróbál kibújni a felelősség alól – így reagált az lmp-s Csárdi Antal a merce.hu-nak, hozzátéve „a választók egészen egyértelműen megmondták, hogy mit gondolnak egy olyan típusú új pólusú együttműködésről, amit Puzsér Róbert megálmodott.”

A publicista mögött álló másik párt, a Jobbik is történetének egyik legrosszabb eredményét könyvelhette el vasárnap.

Puzsér Róbert kampányfőnöke szerint ez nem befolyásolja a főpolgármester-jelölt esélyeit.

„Azt gondoljuk, hogy ezeknek a pártoknak nyilván, adott esetben, ha nekik szükséges akkor át kell gondolniuk a későbbi stratégiájukat és bízunk benne, hogy ők össze tudják szedni magukat. Mi egy civil kampányt csinálunk és ezt a civil kampányt folytatjuk majd a következő hónapokban is Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek, az MSZP-Párbeszéd jelöltjének azonban újabb kihívója akadhat az ellenzéki előválasztáson” – mondta Zaránd Péter.

A Momentum elnöke ugyanis a számukra eredményes EP-választás után előrevetítette, hogy ők is önálló jelöltet indítanának az előválasztás második fordulójában, erről pedig még a héten döntenek. A Pesti Srácok szerint már meg is van a kiszemeltjük a volt lmp-s Szél Bernadett személyében.

A politikus a Momentum mellett az EP-kampányban is többször feltűnt és a párt vasárnapi eredményváróján is megjelent. A hírt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg. A Momentum ugyanakkor annak a megállapodásnak az átgondolását is fontolgatja, amelyben a baloldali pártok felosztották egymás között a budapesti kerületeket az önkormányzati választásra.

Fekete Győr András az Indexnek azt mondta: A választók ítéletet mondtak a pártok felett az EP-választáson. Hiba lenne ezt figyelmen kívül hagyni. Ezt nem tehetjük meg. A jelenleg ismert polgármesterjelölti névsor változni fog, ez biztos.

„Nem kell egy kettő három képviselőn vitatkozni, sokkal fontosabb az, hogy közösen kezdjük meg a felkészülést” – mondta Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke hétfőn hangsúlyozta, hogy az ellenzéknek lehetőség szerint tartania kell magát a megkötött megállapodásokhoz.

Ki fog derülni, hogy van-e nyitottság a tárgyalópartnerekben arra, hogy más megoldásokat is találjunk – közölte Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese.

A DK országgyűlési képviselője azonban egy nappal később már nem zárta ki az újabb tárgyalásokat.

Karácsony Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, ő készen áll.

Karácsony Gergely politikáját büntették a választók, büntették Budapesten is és büntették Zuglóban is – monda Farkas Örs.

Az M1-nek nyilatkozó politikai elemző szerint az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti választáson elért kudarcos eredménye jól tükrözi Karácsony Gergely támogatottságát is.

Farkas Örs azt mondta: ezek után az sem kizárt, hogy a DK is saját főpolgármester-jelöltet állít.

„Azt fogják mondani Gyurcsány Ferencék, hogy rendben van próbálkozzatok Karácsony Gergellyel vagy legyen egyébként Puzsér Róbert, de engedjétek meg nekünk, hogy mi egyébként a saját jelöltünket indítsuk el, hiszen láthatóan a DK önállóan is képes arra, hogy jó eredményeket érjen el Budapesten. Nem szorul rá arra, hogy Karácsony Gergelyeket, meg Puzsér Róberteket támogasson” – vélte a politikai elemző.

A Demokratikus Koalíció azt közölte, hogy egyelőre kitartanak Karácsony Gergely mellett.

