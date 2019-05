Ma is leszakad az ég: kiadták a riasztást

2019. május 29. 10:09

Ma is sokfelé számíthatunk heves záporokra, zivatarokra. Az OMSZ a legtöbb megyére kiadta a figyelmeztetést.

A Dunántúlon zártabb lesz a felhőzet, máshol erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos periódusokkal. Sokfelé várható eső, záporeső, szórványosan, legkisebb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon zivatarok is kialakulnak - áll az OMSZ előrejelzésében.

Az északias szél megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik, de az Alpokalja térségében, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 14 és 18, keletebbre 20 és 25 fok között várható. Késő este 11 és 18 fok valószínű. A folytatásban is marad a változékony, csapadékos időjárás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás, szélvihar és zivatar miatt adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. A Nyugat-Dunántúl kivételével szórványosan, főleg délutántól lehetnek zivatarok, amelyeket viharos szél, jégeső, a délkeleti országrészben felhőszakadás kísérhet. Az Alpokalján délutántól egy-egy 65-70 km/órás széllökés is előfordulhat északnyugati irányból. Még csütörtökön is az ország nagy részén valószínű eső, zápor, keleten zivatar.

penzcentrum.hu